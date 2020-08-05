杜拜哈里發塔「點亮黎巴嫩國旗」哀悼！港口還在冒煙　救援隊深入瓦礫堆搶命

▲此次爆炸事件把港口地區炸成廢墟，當局預估死傷人數還會持續攀升。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，現已造成78人死亡、近4000人受傷，料死傷人數還會持續攀升。當地救援人員仍在現場尋找倖存生還者，而埃及金字塔與杜拜哈里發塔則是在當日晚間點亮黎巴嫩國旗顏色。

#PrayForLebanon #prayforbeirut In solidarity with Lebanon, because of the explosion that occurred in Beirut earlier today, they illuminate the pyramids of Egypt and the Burj Khalifa skyscraper in Dubai, with their flag. pic.twitter.com/P4PpGMEFXI — DayronWx: #PrayForLebanon (@dayron_perezwx) August 5, 2020



路透社報導，黎巴嫩在新冠肺炎疫情、經濟危機雙重打擊之下，4日遭遇近年來威力最大的爆炸事件，高達2750噸的硝酸銨存放港口長達6年時間，但相關單位及人員卻沒有採取適當保護措施。

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）5日為此召開緊急會議。儘管官員並未詳細說明爆炸發生原因，但一名安全人員及當地媒體透露，爆炸起於倉庫牆面破洞的焊接填補作業，其產生的火花卻引爆另外一間倉庫內超過2700噸的硝酸銨（ammonium nitrate）。

目前救援人員目前仍在爆炸現場持續搶救，在瓦礫堆當中尋找倖存者。根據最新死傷統計，此次爆炸事件造成78人死亡，近4000人受傷。根據外媒最新空拍畫面，事發地點仍不斷冒出煙霧，建築物傾倒歪斜殘破不堪。