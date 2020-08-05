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杜拜哈里發塔「點亮黎巴嫩國旗」哀悼！港口還在冒煙　救援隊深入瓦礫堆搶命

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▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲此次爆炸事件把港口地區炸成廢墟，當局預估死傷人數還會持續攀升。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，現已造成78人死亡、近4000人受傷，料死傷人數還會持續攀升。當地救援人員仍在現場尋找倖存生還者，而埃及金字塔與杜拜哈里發塔則是在當日晚間點亮黎巴嫩國旗顏色。

路透社報導，黎巴嫩在新冠肺炎疫情、經濟危機雙重打擊之下，4日遭遇近年來威力最大的爆炸事件，高達2750噸的硝酸銨存放港口長達6年時間，但相關單位及人員卻沒有採取適當保護措施。

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）5日為此召開緊急會議。儘管官員並未詳細說明爆炸發生原因，但一名安全人員及當地媒體透露，爆炸起於倉庫牆面破洞的焊接填補作業，其產生的火花卻引爆另外一間倉庫內超過2700噸的硝酸銨（ammonium nitrate）。

目前救援人員目前仍在爆炸現場持續搶救，在瓦礫堆當中尋找倖存者。根據最新死傷統計，此次爆炸事件造成78人死亡，近4000人受傷。根據外媒最新空拍畫面，事發地點仍不斷冒出煙霧，建築物傾倒歪斜殘破不堪。

 

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