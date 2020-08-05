網路銷售女助理請生理假遭嗆「明天不用來」　雇主稱「她時常請假」仍挨罰

▲一名女子因請生理假被資遣，圖與本文無關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊亞璇／台北報導

一名任職於網路銷售公司的20幾歲女子，因請生理假遭到資遣，遭主管回嗆，「怎麼證明你是生理假？」、「既然要請假明天就不用來了」，氣得向北市勞動局申訴，公司喊冤指該女平時就時常請事假，造成公司營運困難，勞動局認定，業者不因以生理假為由將其資遣，違反性別工作平等法，決定裁罰2萬元。

勞動局指出，申訴人在鼎恒有限公司公司擔任網路助理，負責協助網路銷售，到職近一年，今年3月向公司請生理假，主管嗆說「怎麼證明你是生理假？」、「既然要請假明天就不用來了」，讓她氣得申訴，但公司主張申訴人從到班開始即時常請假，或是沒有辦法配合工作處理，差勤穩定度讓公司困擾。

勞動局強調，在女性保護要求下，沒有理由不准假，雖然公司有准假，但公司認為該女造成營運困難，請生理假變成引爆點，不過當事人強調，因為自己身體不舒服，按照公司、法規規定請假，勞動局也認為，該女因請生理假被資遣，這是不利處分，依照性別工作平等法第21條第2項，裁處2萬元。

勞動局也說，沒有特別調查請假狀況，但公司稱她常請事假，如果平常狀況工作不甚理想，影響公司運作，應回到勞基法做管理，如果因為請生理假，要她第二天不用來，是將勞基法與性別平等工作法混在一塊，因此決定開罰，並公佈公司名稱。