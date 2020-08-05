捷迅最新財報出爐「上半年每股賺3元」　較去年同期翻倍成長

▲捷迅董事長顧城明(右二)表示，今年將持續開拓新客戶與深化倉儲業務，挹注公司營運可期。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

貨攬業者捷迅今（5）日公告109年最新財報，上半年合併營收達17億8千9百萬元，與去年同期13億4千5百萬元相比，年成長率為33%，每股稅後盈餘(EPS)達3元，與去年同期1.30元相比，成長率更高達131%，亦為連續第9季正成長。

捷迅發言人葉子菁表示，公司獲利基礎主要來自於本身與客戶的長期合作關係及成本控管得宜。獲利能力與營收沒有絕對關聯，主要是承攬業營收易受航運運價起伏及國際油價影響而增減。雖然部分客戶因受疫情衝擊影響，受限於高運價而採觀望態度延後出貨，但總結而言；六月營收降低並非貨量降低，主要係受航空公司航空運費降低影響所致。

請繼續往下閱讀...

葉子菁指出，捷迅屬於專業整合型物流公司，相對於同業更能提供客戶高端且具附加價值的服務，這也是捷迅於疫情期間仍能突圍，創造出連續9季獲利的主因。

展望後市，捷迅表示，今年以來全球遭逢疫情襲擊，但捷迅仍照著既有計畫逐步發展，展望下半年度，因應疫情後全球經濟重新啟動，捷迅秉持服務至上的精神，持續觀察各地區復甦的狀況，以穩健且創新的步伐跟隨著客戶於中國大陸及東南亞等地布局，規劃更全方位物流方案。

►就算爬到樹上！妳還是很美

