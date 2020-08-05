　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

明基集團旗下虹韻助聽器今（5）日啟動「180天滿意宣言」，宣布陪伴聽損者走過適應期，把試聽期拉長至180天，並客製化規劃「助聽器聽技巧訓練」，利用助聽器聽技巧的訓練，讓大腦重新連結聲音，並有全台39間門市、3間聽力所加入計畫。

世界衛生組織公布65歲以上聽損人口近三分之一，換算成台灣的聽損者已超過100萬人，而且聽力受損者卻未配戴助聽器比例高達80%，聽力不僅與平衡、跌倒、心血管高度相關，美國約翰霍普金斯大學醫學院研究也顯示，減少聽力刺激，恐增加5倍罹患失智症的風險，民眾不能再忽視聽力問題。

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練。（圖／記者姚惠茹攝）

▲虹韻助聽器總經理王安。（圖／記者姚惠茹攝）

虹韻總經理王安表示，虹韻在台已有20年服務經驗，實際訪談使用者後歸納發現，價格、本人排斥以及無法適應是未佩戴助聽器的主因，其中無法適應占大多數，並觀察到太多人助聽器戴不住、聽不好，沒有經歷過完整的配戴流程，所以在與人溝通的過程中，常常會受到許多挫折及壓力。

王安指出，虹韻暸解到聽損者的需求與難處，正式發表助聽器「180天滿意宣言」，把試聽期拉長至180天，若認為效果不佳或是對產品有疑慮，可以在第一個月或第六個月申請「全額退費」，還可享受坊間助聽器公司沒有的聽力服務，完整配戴流程讓聽力照護服務更加完整。

王安說明，經過統計顯示，虹韻上半年已有近1,600位購買助聽器的顧客進行助聽器聽技巧訓練，讓聽損者藉由透過聽力檢測、選擇合適的助聽器、音質調整和客製化專屬的助聽器聽技巧訓練教材，讓聽損者可以在180天內適應助聽器。

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」。（圖／記者姚惠茹攝）

台北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授兼系主任童寶娟表示，根據美國國家衛生中心統計，有聽力問題的患者平均會延宕7~10年才尋求治療，這過程中逐漸遺忘許多聲音，當戴上助聽器重新聽到聲音時，往往造成初次配戴的不適應及不舒適等問題。

童寶娟指出，長期聽力受損後，沒有接收語音刺激會造成神經退化以及辨識力下降，除了聽覺輔具適時介入之外，需搭配聽能復健及技巧練習，幫助聲音與大腦重新建立連結，有許多文獻指出，大腦的神經可塑性至少3個月適應期，並搭配相關的聽能復健，才可讓助聽器發揮較高的效益。

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練。（圖／記者姚惠茹攝）

▲明基虹韻助聽器陪伴聽損者走過半年試用期，再搭配客製化訓練。（圖／記者姚惠茹攝）

現場請來75歲的呂伯伯分享，自己因為聽力惡化，影響到出遊、講座等之前喜愛的活動，當聽不到、聽不懂他人說話時，呂伯伯感到沮喪不已，又不想因聽力退化放棄興趣以及生活的樂趣，決定鼓起勇氣重新配戴助聽器。

呂伯伯表示，市面上助聽器公司很多，自己每一家都去問，但在虹韻門市，感受到聽力照護專家特別親切，像女兒一樣關心他，也協助他選擇合適的助聽器、定期音質調整，最特別的是一對一的「助聽器聽技巧訓練」，讓他現在到哪兒都離不開助聽器。

王安強調，呂伯伯過去配戴助聽器習慣不佳，有時戴、有時不戴，聲音與大腦重新的連結斷斷續續，所以認為配戴效果不佳，現在配合「助聽器聽技巧訓練」後，呂伯伯進步很多，現在即使對於沒有學過的聲音，也可以明確表達語調，走路時或者在課堂中主動回應說話內容。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
21歲警遭撞腦死！同袍轉身拭淚：對不起　愛犬低頭列隊道別
爆車震人妻女秘書　台南衛生局長陳怡回應了
快訊／傳日籍旅客遊台返國確診　指揮中心14時說明
新北5大場所實名制戴口罩「即日起開罰」　侯友宜：民眾開始要有
LIVE／黎巴嫩首都炸成廢墟！至少78死4千人傷　直擊恐怖現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉驚：現在才知道

明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練

資安調查：上半年疫情影響網路需求升　網路攻擊也隨之大幅竄升

Apple更新27吋iMac　起價57,900元

WhatsApp增添「訊息放大鏡」　防止錯誤訊息的病毒式傳播

要更改iOS預設程式的再等等！　預計新功能將於秋季與iPhone 12共同推出

搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案

iMac新設計概念曝！　搭載巧控鍵盤與無線充電巧控滑鼠

滑鼠發明創造人過世　1968年推出全球第一支滑鼠展示影片曝光！

LINE AI DAY線上系列論壇　聚焦LINE AiCall餐飲應用、LINE eKYC臉部辨識

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉驚：現在才知道

明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練

資安調查：上半年疫情影響網路需求升　網路攻擊也隨之大幅竄升

Apple更新27吋iMac　起價57,900元

WhatsApp增添「訊息放大鏡」　防止錯誤訊息的病毒式傳播

要更改iOS預設程式的再等等！　預計新功能將於秋季與iPhone 12共同推出

搶攻健康照護商機　華碩發表ASUS VivoWatch SP、智慧醫療解決方案

iMac新設計概念曝！　搭載巧控鍵盤與無線充電巧控滑鼠

滑鼠發明創造人過世　1968年推出全球第一支滑鼠展示影片曝光！

LINE AI DAY線上系列論壇　聚焦LINE AiCall餐飲應用、LINE eKYC臉部辨識

熱火持續旺燒　阿德巴約21分、12籃板撂倒綠衫軍

「磐石艦感染到現在還沒定義」　侯友宜再提「阻絕境外」：民眾易放難收

徐永明、趙正宇現金交保　孫大千提5矛盾點質疑：為什麼雙重標準？

台股攻破12800點大關！大立光漲逾2%　指數漲92點收12802點

財劃法還未修正　財長蘇建榮：給地方政府經費每年增加千億

真實事件！20名病童半夜集體中邪　「雙眼瞪大發黑」驚悚畫面嚇死

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

工作人員「收工趁機偷摸24歲偶像」　公司爆氣警告：不要挑戰道德底線

快訊／午後雨彈又來了！5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

46人吃完自助餐上吐下瀉！宜蘭礁溪老爺酒店5點聲明回應了

3C家電熱門新聞

滑鼠發明創造人過世　1968年推出全球第一支滑鼠展示影片曝光！

LINE升級狂閃退！安卓用戶崩潰　官方建議解決方法看這邊

Apple新27吋iMac起價57,900元

微軟10月終止支援Mac版Office 2016　快來確認哪些版本還有支援！

iPhone 12要來了！首發價格曝光

iMac新設計概念曝！　搭載巧控鍵盤與無線充電巧控滑鼠

iPhone 7 Plus福利機只要6,500元

全國電子父親節優惠超狂下殺

傳付3億贖身！Garmin電腦遭綁　關鍵2檔案曝光

iPhone「鍵盤往下一拉」選字神功能！果粉讚爆

電信三雄推4G吃到飽、寬頻網路、影視娛樂「同捆」資費

Pixel 4a售11,990 台美共同研發

Google Pixel 4a入手價11,990元

Google Pixel 4a正式在台開放預購！　華爾街：正面對決iPhone SE

更多熱門

相關新聞

明基集團響應「振興三倍券」　虹韻助聽器破天荒再加碼11倍

明基集團響應「振興三倍券」　虹韻助聽器破天荒再加碼11倍

明基集團虹韻助聽器為提升台灣聽損者助聽器配戴率，今（6）日宣布響應行政院「振興三倍券」經濟方案，推出「振興有禮 明基虹韻挺你」專案，加碼放大優惠11倍回饋民眾，將振興券效益放大再放大。

明基三豐2019年賺7541萬元　每股稅後純益1.69元

明基三豐2019年賺7541萬元　每股稅後純益1.69元

明基集團虹韻助聽器配合長照2.0　提供免費到府聽力服務

明基集團虹韻助聽器配合長照2.0　提供免費到府聽力服務

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

明基/佳世達參加印尼國際醫療展　積極拓展東協醫療市場

明基/佳世達參加印尼國際醫療展　積極拓展東協醫療市場

關鍵字：

明基虹韻助聽器180天滿意宣言

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面