明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」　延長半年試用期＋客製化訓練

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

明基集團旗下虹韻助聽器今（5）日啟動「180天滿意宣言」，宣布陪伴聽損者走過適應期，把試聽期拉長至180天，並客製化規劃「助聽器聽技巧訓練」，利用助聽器聽技巧的訓練，讓大腦重新連結聲音，並有全台39間門市、3間聽力所加入計畫。

世界衛生組織公布65歲以上聽損人口近三分之一，換算成台灣的聽損者已超過100萬人，而且聽力受損者卻未配戴助聽器比例高達80%，聽力不僅與平衡、跌倒、心血管高度相關，美國約翰霍普金斯大學醫學院研究也顯示，減少聽力刺激，恐增加5倍罹患失智症的風險，民眾不能再忽視聽力問題。

▲虹韻助聽器總經理王安。（圖／記者姚惠茹攝）

虹韻總經理王安表示，虹韻在台已有20年服務經驗，實際訪談使用者後歸納發現，價格、本人排斥以及無法適應是未佩戴助聽器的主因，其中無法適應占大多數，並觀察到太多人助聽器戴不住、聽不好，沒有經歷過完整的配戴流程，所以在與人溝通的過程中，常常會受到許多挫折及壓力。

王安指出，虹韻暸解到聽損者的需求與難處，正式發表助聽器「180天滿意宣言」，把試聽期拉長至180天，若認為效果不佳或是對產品有疑慮，可以在第一個月或第六個月申請「全額退費」，還可享受坊間助聽器公司沒有的聽力服務，完整配戴流程讓聽力照護服務更加完整。

王安說明，經過統計顯示，虹韻上半年已有近1,600位購買助聽器的顧客進行助聽器聽技巧訓練，讓聽損者藉由透過聽力檢測、選擇合適的助聽器、音質調整和客製化專屬的助聽器聽技巧訓練教材，讓聽損者可以在180天內適應助聽器。

▲明基虹韻助聽器啟動「180天滿意宣言」。（圖／記者姚惠茹攝）

台北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授兼系主任童寶娟表示，根據美國國家衛生中心統計，有聽力問題的患者平均會延宕7~10年才尋求治療，這過程中逐漸遺忘許多聲音，當戴上助聽器重新聽到聲音時，往往造成初次配戴的不適應及不舒適等問題。

童寶娟指出，長期聽力受損後，沒有接收語音刺激會造成神經退化以及辨識力下降，除了聽覺輔具適時介入之外，需搭配聽能復健及技巧練習，幫助聲音與大腦重新建立連結，有許多文獻指出，大腦的神經可塑性至少3個月適應期，並搭配相關的聽能復健，才可讓助聽器發揮較高的效益。

▲明基虹韻助聽器陪伴聽損者走過半年試用期，再搭配客製化訓練。（圖／記者姚惠茹攝）

現場請來75歲的呂伯伯分享，自己因為聽力惡化，影響到出遊、講座等之前喜愛的活動，當聽不到、聽不懂他人說話時，呂伯伯感到沮喪不已，又不想因聽力退化放棄興趣以及生活的樂趣，決定鼓起勇氣重新配戴助聽器。

呂伯伯表示，市面上助聽器公司很多，自己每一家都去問，但在虹韻門市，感受到聽力照護專家特別親切，像女兒一樣關心他，也協助他選擇合適的助聽器、定期音質調整，最特別的是一對一的「助聽器聽技巧訓練」，讓他現在到哪兒都離不開助聽器。

王安強調，呂伯伯過去配戴助聽器習慣不佳，有時戴、有時不戴，聲音與大腦重新的連結斷斷續續，所以認為配戴效果不佳，現在配合「助聽器聽技巧訓練」後，呂伯伯進步很多，現在即使對於沒有學過的聲音，也可以明確表達語調，走路時或者在課堂中主動回應說話內容。