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搶先看光！三星Note 20今晚發表　AT＆T影片提前洩亮點

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▲Galaxy Note 20。（圖／Twitter）

▲國外網站流出的Galaxy Note 20系列照片。（圖／Twitter）

記者吳佳穎 / 綜合報導

三星的Samsung Unpacked event活動今（5）日晚間10時登場，官方將正式揭曉旗艦Galaxy Note20系列，但已有流出影片洩露新機規格。想搶在手機正式發表前一探究竟的人，幾乎可以透過AT&T行銷影片一覽Galaxy Note 20所有重要規格和新功能。國外報導也大膽預言，今晚發表的內容應該和外洩影片相去不遠。

國外科技網站The Verge報導，流出的影片是由南美科技部落客卡洛斯·秘魯（Karlos Peru）在Twitter上發表，是電信公司AT&T用來推廣新手機的行銷影片。

請繼續往下閱讀...

該AT&T影片詳細介紹了三星將發表的兩款Galaxy Note 20和Galaxy Note 20 Ultra的5G手機，但和市場目前已知的資訊比起來，並沒有其他更驚人的爆點。

影片指出，Galaxy Note 20系列將搭載高通Snapdragon 865＋處理器，並詳細介紹了這兩款螢幕間的差異：Ultra版本有6.9英寸Infinity-O Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，解析度高達3200 x 1440px, 508 ppi ，螢幕可變更新率高達120Hz；標準版本則是6.7英寸的Super AMOLED Plus螢幕。

這支影片也提到了可用在Microsoft Office的Word和PowerPoint的手寫筆S Pen，也能播放8Ｋ影片。

相機鏡頭方面，Galaxy Note 20 主鏡頭為6,400 萬像素、30倍變焦；而Galaxy Note 20 Ultra主鏡頭規格為1億800萬畫素、50倍變焦，還有1200萬畫素超廣角鏡頭等。電池規格方面，標準Note 20具備4300mAh的電池，而Ultra版的電池為4500mAh。

影片還詳細介紹了顏色選擇，標準的Galaxy Note 20有神秘綠、神秘灰和神秘銅三種選擇；而Galaxy Note 20 Ultra則有神秘銅、神秘黑和神秘白，三種顏色。

據The Verge的報導，今晚發表的手機規格應該和這支外洩的宣傳影片相去不遠，就看三星是否還有其他行銷招數，或在設計和製造上有新驚喜。

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三星Note 20外洩影片.手機

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