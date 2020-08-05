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最有錢／萬三驚奇之旅誰接棒？張金鶚教你不當屋奴

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新聞節目中心／綜合報導

台北股市3日受到權值股台積電壓盤、聯發科法說會前景大為看好但股價紅翻黑，盤中生技及防疫股大漲，摔最慘的生技族群會是反攻萬三的人氣主角嗎？而最近房地產景氣似乎旺起來，這時候你該如何建立自己的住房自由人生？8月5日《雲端最有錢》邀請到財經專家阮慕驊、清華大學榮譽教授張金鶚、房地產達人 SWAY，一起給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

目前台股須注意個股半年報、7 月營收發布好壞，同時，集中市場加權股價指數先看季線的支撐，目前市場似乎多頭軍心渙散，資金轉往生技、防疫股移動，前陣子跌最深、最慘的個股，會開啟內資大反攻嗎？資深財經媒體人阮慕驊將為您解析深淵股是否逆市強漲。

居住是人生中無法逃避的一件大事，無論租屋或買屋，住房應該也是一般人生命中最大的一筆消費。然而，面對這樣的切身大事，你將如何做判斷？是聽媽媽的話，還是任由房仲的話術擺布？面對真真假假的廣告和業配文，到底房地產的真相是什麼？該如何做出正確的判斷，找出最適合自己的住房策略呢？房地產專家張金鶚、SWAY現身說法，為大家深入剖析房產世界的眉眉角角。最棒的投資方法就在雲端最有錢。更多精采內容請鎖定8月5日的《雲端最有錢》！

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▲▼ 雲端最有錢0805 。（圖／新聞節目中心提供）

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