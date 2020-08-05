全球經濟成長率明年估成長　法人看好長榮海運轉機動能強勁

▲長榮海運旗下12,000 TEU級F型船長信輪。（圖／長榮海運提供）

記者林淑慧／台北報導

IMF預估2021 年全球經濟將恢復成長，表現將優於 2020 年，法人表示，可望帶動貨櫃航運產業展望回升，加上航商積極緊縮供給，看好長榮海運的營運獲利，可望重回上升趨勢。

今年2至5月各國鎖國期間，各航線貨量約減少10%至20%左右。隨著各國陸續解封，遞延需求發酵，東西向航線兩大市場及亞洲近洋航線的貨量從六月起已經顯著回升。

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長榮海運表示，今年以來歐美大客戶的貨量只有增加沒有減少，加上國際至今沒有一個碼頭因為疫情而封閉，加上貨櫃航商積極進行抱團自救，透過閒置船舶與 減少航班航次等方式，進行供給縮減，大幅推升運價，有助於營運展望回升。

法人表示，即使海運燃油價格處在YoY下滑走勢中，但貨櫃運價 SCFI 綜合指數仍處在YoY 上升趨勢中，顯示「全球解封，推升需求」 及「航商積極緊縮供給」，已經使貨櫃航運的營運獲利重回上升趨勢；未來，2021 年若能遇上全球經濟的大回升，則貨櫃航運獲利上升趨勢將更為明顯。

另外，為持續落實海洋環境永續發展的理念，長榮海運宣布正式加入《船舶回收透明度倡議》(Ship Recycling Transparency Initiative/SRTI)，透過這個國際資訊平台，分享綠色環保的除役船舶回收政策。

長榮海運表示，今年三月開始投入營運的12,000 TEU級F型船，即超前許多地區的環保法規要求，在主機排氣系統加裝選擇性觸媒反應系統(Selective Catalytic Reduction reaction system / SCR)，符合「海洋防止汙染公約」(MARPOL)最嚴格的第三階段排放標準，可較第二階段標準減少約75%的氮氧化物排放量。

依據Alphaliner預估，2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。長榮海運表示，2020年6月至 2022年底將有63艘新船(含自有及租入)待交付，預計運能將增加529,000 TEU，挹注營運表現可期。

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