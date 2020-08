影／黎巴嫩首都大爆炸原因曝光！　「焊接火花」引爆2750噸硝酸銨

記者吳美依/綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)於4日下午6時發生大規模爆炸,釀成至少78死、4000傷。《路透社》與當地媒體LBCI電視台引述安全服務部門說法指出,有人為了「防止竊盜」,想要填補倉庫牆壁上的洞,因此在華氏溫度105度(大約攝氏40.5度)的高溫之下進行焊接工作,火花卻引爆另外一間倉庫內超過2700噸的硝酸銨(ammonium nitrate)。

▲根據黎巴嫩媒體最新消息,焊接工作引發的火花,釀成首都貝魯特的大爆炸事件。(圖/路透)



綜合外媒報導,黎巴嫩當局6年前經查緝沒收一批重達2750噸的硝酸銨,儲放在貝魯特港的一間倉庫中,卻沒有實施任何額外的安全防護。總統奧恩(Michel Aoun)表示,上述情況令人「無法接受」,誓言究責到底,嚴加懲處,並且宣布國家進入2周緊急狀態。

俄羅斯《衛星通訊社》引述黎巴嫩OTV電視台指出,國安機構5個月前就意識到危險性,曾要求針對貝魯特港的大量硝酸銨展開調查。



