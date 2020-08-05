6成父親沒規劃退休理財！　3階段爸爸投資策略一次看

▲父親節將至，中信銀行提供3個階段的爸爸不同的投資理財建議。（示意圖／Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

父親節即將到來，根據統計，男性為許多家庭中的主要經濟來源，但對退休理財規劃的關注低於女性，中信銀行提醒，不同人生階段的爸爸，在兼顧家庭與子女教育同時，也別忘記檢視個人與家庭財務規劃及自己的退休生活。

根據行政院主計處統計資料指出，2019年已婚男性的勞動參與率為67.51%，大幅超過女性的49.24%，顯示男性為許多家庭中的主要經濟來源，因此更需謹慎審視個人財務狀況，妥善規劃理財目標。

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然而，中信銀行統計也指出，截至今年6月，參與該行「全方位家庭理財健診－退休理財健診」的男性客戶僅占40%，顯見男性對於退休理財規劃的關注低於女性。

中信銀行對此表示，以新手爸爸為例，在成家立業初期，理財資金有限，應在此時設立退休生活目標，每月定期定額紀律投資，以可承受的風險，積極參與投資市場，加速資產累積，同時透過投保醫療險分散疾病風險。

針對上有父母，下有小孩的三明治爸爸，在面對孝親、房貸、教育費用與準備退休等多重壓力下，中信銀行建議，選擇穩健增長的標的持續投資，若已累積一筆退休金，可轉入固定配息、產生現金流的工具，分擔家庭必要支出。

至於屆齡退休的爸爸們，中信銀行建議，應及早檢視缺口，調整退休藍圖，若是缺口過大，建議延後退休、降低退休金流目標，透過投資組合配置較高收益標的補足缺口，並顧及長照醫療規劃。