情侶愛開共同帳戶　3個小撇步理財更輕鬆：財務「分開」管理

▲許多情侶都會使用共同帳戶。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

不少情侶交往一陣子後，都會共同計畫將來，進而一起儲蓄、理財，並開設一個共同帳戶。自由工作者G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上，以「情侶理財該怎麼理」為題發文，提供了簡單的3個方法給情侶參考，而其中最重要的就是「財務分開管理」，因為這樣才能方便做各自喜歡的事情。

文中提到了3個情侶輕鬆理財的方法：

請繼續往下閱讀...

（一） 財務分開：​

很多人都認為應該把錢都放在一起，因為這樣本金才夠大，拿去投資也會賺更多，但是財政大權如果掌握在某方手上，當不慎將所有投資失利了，雙方就容易失和，因此若是把財務分開管理，彼此都可以去投資自己喜歡的標的、買自己喜歡的東西、做自己喜歡的事。

​

（二)）共同基金：​

雖然財務要分開會比較好，但也不是非要斤斤計較、什麼都要AA制，雙方還是可以建立共同基金，並利用這個帳戶共同支出房貸、水電瓦斯費、小孩費用、旅遊基金等。​其中存入的方法則可以利用彼此收入的比例來存，像是先生收入10萬元、小姐收入5萬元，每人就可以共同撥50%到這個帳戶，也就是先生撥入5萬元、小姐撥2.5萬元。​

​

（三） 投資另一半：

1. 觀察：了解另一半的投資理財的習慣​

2. 尊重：勿強加自己的價值觀給對方​

3. 溝通：透過溝通找出彼此共同的目標​

​

文中強調，如果情侶兩人的理財價值觀十分相近，就可以考慮撥一些比例在共同投資的帳戶內，但雙方在討論兩性理財時，也要切記不能操之過急，以免造成反效果。