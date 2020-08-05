疫情紓困、稅收短徵　財長蘇建榮：今年舉債估達4000億元

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（5）日表示，預期今年的稅收可能會短徵1200多億元，加上今年的紓困特別預算，預期今年舉債大約是3000億元到4000億元。

蘇建榮參加《周玉蔻嗆新聞》廣播節目，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，政府推出多項紓困方案以及補助，外界也擔心國家的財政健全以及稅收情況。

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蘇建榮表示，今年稅收應該會短徵1200億元，主要是所得稅、貨物稅等都比預算數還要來得少；但是由於證交稅方面，因為三月遇到美國股市熔斷、證交稅收有受到影響之外，好在四月、五月到七月股市的平均日成交金額都有2000億元以上，所以證交稅會比預期還要多。

除了稅收之外，今年還有非稅課收入，像是5G頻譜標售，標售金額超過1000億元，原本預算數僅440億元，比原本預算數還高出了900多億元；今年還有國有土地地上權的招標，像是世貿三館地上權順利標脫，權利金也有320億元，預期今年也會入帳。

紓困特別預算則是一年半的時間，從今年的1月15日到明年的6月止，大約是4200億元的特別預算；財源除了前幾年的歲計賸餘約百億元支應之外、其他的確需要透過舉債；還有前瞻基礎建設特別預算與第二階段預算等總共5100多億元、戰機特別預算2400億元，預估今年舉債額度大約是3000到4000億元。

蘇建榮承認舉債額度這麼大「有壓力」，好在前幾年稅制改革成功，包含財政健全、稅制優化方案，讓財政稅收前兩年達到新的高峰，稅收高於預算數而得以減少舉債、減少國家財政的壓力。