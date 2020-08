連懷4對「多胞胎」！超狂夫妻生14孩...每月伙食費高達10萬

▲美國一對夫妻生了14個孩子,吸引電視台為他們製作真人秀。(圖/翻攝自YouTube/TLC)



實習記者劉雪兒/綜合報導

生一組籃球隊是什麼感覺?美國拉斯維加斯(Las Vegas)有一對夫妻育有14個孩子,妻子Karen在分別生完兩個孩子後,接著連生了雙胞胎、五胞胎、雙胞胎,現在又懷上三胞胎。有電視台因此為他們打造真人秀節目,公開他們的生活開銷、細節。

根據《太陽報》報導,老公Deon Derrico是一名房地產投資專家,老婆則是全職家庭主婦。對於老婆連續懷上了4組多胞胎,且都是自然受孕的情況下,Deon表示,「這機率就像同時被兩道雷電擊中一樣,然而對於許多父母而言,撫養1、2個孩子是一份工作,但同時養育14個孩子時,那不止是工作那麼簡單。」

妻子Karen表示,「家裡每月的伙食費隨隨便便都高達3500美元(約台幣10萬),因為孩子們一週可以吃完15盒華夫餅(waffles)、消耗20捲廁紙,而我每週都需要洗18籃衣物,我們有好日子也有壞日子,但永遠不會缺少『愛』。」

值得一提的是,由於太過罕見,吸引《TLC旅遊生活頻道》為他們打造一檔真人秀《Doubling Down with the Derricos》,將向觀眾展現如何養育14個孩子、相處模式、生活細節、以及開銷等。