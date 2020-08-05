彥臣生技上半年營收年增34.24%　受惠台灣綠蜂膠銷售暢旺

▲彥臣生技延攬國際大師邱春億教授加入團隊。（圖／彥臣生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

彥臣生技（4732）今（5）日宣布，繼去年業績狂飆之後，今年上半年營收維持成長趨勢，合併營收達1.81億元，年增34.24%，主要受惠綠蜂膠保健品業銷售暢旺，並被英國《金融時報》評選為500大「亞太區快速成長的公司」之一。

彥臣生技表示，投入台灣綠蜂膠研究將近20年，目前是全球第一家研發台灣綠蜂膠的公司，其PPLs商標系列的綠蜂膠保健品銷售暢旺，加上2018年延攬被譽為「青光眼藥之父」的邱春億加入，專研眼部保健與眼疾新藥領域，帶動上半年業績表現亮眼。

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彥臣董事長黃中洋表示，彥臣自2004年起陸續發表多項綠蜂膠的研究成果，因此深入了解台灣綠蜂膠產品成分、原料來源與配方比例都是學問，並隨著台灣綠蜂膠的研究在世界嶄露頭角，彥臣PPLs幾乎成為視力保健品的熱門代名詞，旗下研究更獲選刊登在國際知名學術期刊。

黃中洋指出，彥臣生技用研發新藥等級的專業，投入保健品領域，並在台灣千億商機的保健食品市場，引領綠蜂膠保健品市場，屢創營收高峰，2019全年營收為3.15億，創歷史新高紀錄，並持續取得各國台灣綠蜂膠的萃取物及「異戊二烯類黃酮」功效等專利。

▲彥臣生技實驗室。（圖／彥臣生技提供）

黃中洋說明，一般的神經滋養物質分子大，不易被神經細胞吸收或是到達腦部，但PPLs內的有效成分屬於小分子化合物，透過專利技術與配方，方便以口服方式攝取，並結合葉黃素、玉米黃素與花青素等成分，深受市場歡迎。

黃中洋補充，彥臣生技同時研發配方運用在失智症保健等，相關研發成果陸續獲得美國、歐洲、日本、韓國、澳洲、台灣等多國專利，並且持續進行新藥研發，積極鞏固保健品市場。

黃中洋強調，台灣綠蜂膠銷售暢旺，也引來市場上出現劣質仿冒品，甚至毫無綠蜂膠成分，因此呼籲民眾選購前注意綠蜂膠產品是否真實可靠，以免食用後傷財又傷身，並小心山寨品以彥臣生技為搜尋關鍵字，但跳到非彥臣公司的網頁，建議消費者小心謹慎。

法人表示，台灣生技業主力多聚焦新藥股和防疫股，接下來進入產業旺季拉抬動能，類似彥臣這種低基期、業績佳的潛力股，看好在市場游資充沛下後市可期。