　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

彥臣生技上半年營收年增34.24%　受惠台灣綠蜂膠銷售暢旺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼彥臣延攬國際大師邱春億教授加入，台灣綠蜂膠。（圖／彥臣生技提供）

▲彥臣生技延攬國際大師邱春億教授加入團隊。（圖／彥臣生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

彥臣生技（4732）今（5）日宣布，繼去年業績狂飆之後，今年上半年營收維持成長趨勢，合併營收達1.81億元，年增34.24%，主要受惠綠蜂膠保健品業銷售暢旺，並被英國《金融時報》評選為500大「亞太區快速成長的公司」之一。   

彥臣生技表示，投入台灣綠蜂膠研究將近20年，目前是全球第一家研發台灣綠蜂膠的公司，其PPLs商標系列的綠蜂膠保健品銷售暢旺，加上2018年延攬被譽為「青光眼藥之父」的邱春億加入，專研眼部保健與眼疾新藥領域，帶動上半年業績表現亮眼。

請繼續往下閱讀...

彥臣董事長黃中洋表示，彥臣自2004年起陸續發表多項綠蜂膠的研究成果，因此深入了解台灣綠蜂膠產品成分、原料來源與配方比例都是學問，並隨著台灣綠蜂膠的研究在世界嶄露頭角，彥臣PPLs幾乎成為視力保健品的熱門代名詞，旗下研究更獲選刊登在國際知名學術期刊。

黃中洋指出，彥臣生技用研發新藥等級的專業，投入保健品領域，並在台灣千億商機的保健食品市場，引領綠蜂膠保健品市場，屢創營收高峰，2019全年營收為3.15億，創歷史新高紀錄，並持續取得各國台灣綠蜂膠的萃取物及「異戊二烯類黃酮」功效等專利。

▲▼彥臣延攬國際大師邱春億教授加入，台灣綠蜂膠。（圖／彥臣生技提供）

▲彥臣生技實驗室。（圖／彥臣生技提供）

黃中洋說明，一般的神經滋養物質分子大，不易被神經細胞吸收或是到達腦部，但PPLs內的有效成分屬於小分子化合物，透過專利技術與配方，方便以口服方式攝取，並結合葉黃素、玉米黃素與花青素等成分，深受市場歡迎。

黃中洋補充，彥臣生技同時研發配方運用在失智症保健等，相關研發成果陸續獲得美國、歐洲、日本、韓國、澳洲、台灣等多國專利，並且持續進行新藥研發，積極鞏固保健品市場。

黃中洋強調，台灣綠蜂膠銷售暢旺，也引來市場上出現劣質仿冒品，甚至毫無綠蜂膠成分，因此呼籲民眾選購前注意綠蜂膠產品是否真實可靠，以免食用後傷財又傷身，並小心山寨品以彥臣生技為搜尋關鍵字，但跳到非彥臣公司的網頁，建議消費者小心謹慎。

法人表示，台灣生技業主力多聚焦新藥股和防疫股，接下來進入產業旺季拉抬動能，類似彥臣這種低基期、業績佳的潛力股，看好在市場游資充沛下後市可期。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
黎巴嫩首都大爆炸78死真實原因找到了！「焊接火花」引爆275
LIVE／重機車隊護送21歲警楊庭豪最後一程　80警列隊致敬
21歲警楊庭豪父母招魂喚「不要害怕了快回來」　擲一筊便應允.
LIVE／21歲警楊庭豪遭撞腦死！捐5器官3組織　重回事故現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全球經濟成長率明年估成長　法人看好長榮海運轉機動能強勁

最有錢／萬三驚奇之旅誰接棒？張金鶚教你不當屋奴

美原油庫存上週降1060萬桶「創今年最大跌幅」　分析師認為油價將在40美元之上！

林郭文艷申讓大同6300張股票　外資連12日賣、波段跌幅近36%　

永續投資ETF秒懂！　喜歡貼近大盤的選元大、愛中小型股選富邦、想領股利挑國泰

6成父親沒規劃退休理財！　3階段爸爸投資策略一次看

疫情紓困、稅收短徵　財長蘇建榮：今年舉債估達4000億元

彥臣生技上半年營收年增34.24%　受惠台灣綠蜂膠銷售暢旺

蘋果、星巴克、台積電都靠它設計　匯僑室內裝修啟動競拍

國安基金歷史首見高點護盤　財長蘇建榮解釋「資金行情」風險難測

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

全球經濟成長率明年估成長　法人看好長榮海運轉機動能強勁

最有錢／萬三驚奇之旅誰接棒？張金鶚教你不當屋奴

美原油庫存上週降1060萬桶「創今年最大跌幅」　分析師認為油價將在40美元之上！

林郭文艷申讓大同6300張股票　外資連12日賣、波段跌幅近36%　

永續投資ETF秒懂！　喜歡貼近大盤的選元大、愛中小型股選富邦、想領股利挑國泰

6成父親沒規劃退休理財！　3階段爸爸投資策略一次看

疫情紓困、稅收短徵　財長蘇建榮：今年舉債估達4000億元

彥臣生技上半年營收年增34.24%　受惠台灣綠蜂膠銷售暢旺

蘋果、星巴克、台積電都靠它設計　匯僑室內裝修啟動競拍

國安基金歷史首見高點護盤　財長蘇建榮解釋「資金行情」風險難測

陸再爆人畜共通新布尼亞病毒疫情　莊人祥分析對台影響

偷情鹹濕對話曝！高官車震人妻祕書...呻吟50秒讚「做情婦不錯」

泡澡賞漸層海！澎湖療癒民宿　拉開「閣樓上的天窗」浪漫數星星

衝破景美商圈天際線　「岳泰峰範」高樓總價進逼億級大關

梁云菲潛水聽見巨響「耳膜破了！」　上岸左耳鼻孔都是血

地王所在商圈蒙塵！店租5年掉25%　盼公共建設拉抬翻身

三寶女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及撞上推行20米！網嘆司機超衰

青春的足跡！陪你一起長大的「早餐回憶」

影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

3天2夜墾丁民宿花6萬「早餐吃泡麵+組合肉」　人妻轟5巨雷：管家還失蹤

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

財經熱門新聞

3、4月期200萬發票得主　剩3張未兌領

便秘藥年銷2億顆　中美製藥董座遭控霸家產

雲端統一發票買生前契約34人中100萬

投資人搶買00878 ETF！　分析師比出2關鍵：0056更具優勢

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

快訊／市場傳蘋果有意收購TikTok「有極大興趣」

現貨黃金破2000美元　期貨創天價

買2杯手搖飲料就中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布

員工中15.9億威力彩？台新銀記者會可望說明

還在買希望？錢花在「5種地方」反而更窮

買券人想獨吞15億？台新主管認了：在協調中

勞退新制基金6月賺回4百多億　但每位勞工退休帳戶今年來仍倒賠

台積電吞高通「5G數據晶片」訂單

投資人常犯的「6種錯誤」！

更多熱門

相關新聞

台灣綠蜂膠PPLs被抓130次　登違規廣告王

台灣綠蜂膠PPLs被抓130次　登違規廣告王

食藥署公佈108年電子媒體違規廣告監控結果，總計查獲1125件違規，前3名分別為眼睛保健產品「台灣綠蜂膠PPLs」、骨骼保健食品「鴕鳥精」以及宣稱可減肥的酵素類產品「大通酵素」，分別被查獲130次、45次與8次違規，分別裁罰金額分別為184萬、24萬與13.75萬元。

彥臣生技去年營收年增近300%　股價搭上防疫順風車

彥臣生技去年營收年增近300%　股價搭上防疫順風車

彥臣生技上半年營收大增178.8%　每股盈餘0.44元

彥臣生技上半年營收大增178.8%　每股盈餘0.44元

台灣綠蜂膠奪「廣告違規王」

台灣綠蜂膠奪「廣告違規王」

關鍵字：

彥臣生技台灣綠蜂膠

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面