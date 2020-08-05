蘋果、星巴克、台積電都靠它設計　匯僑室內裝修啟動競拍

▲匯僑設計預計於8月25日掛牌上市。（圖／匯僑設計提供）

記者林淑慧／台北報導

客戶涵括Apple、星巴克、台積電等大廠的匯僑設計，預計於8月25日掛牌上市，配合初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共5100張；其中4080張採競價拍賣，競拍期間為2020年8月5日起至8月7日止。

匯僑集團由創辦人楊信力執行長於66年在台灣創立，專精於提供品牌規劃、室內空間設計、工程發包及傢俱生產的整合型服務。公司客戶包括台北101、LVMH、Gucci、Dior、Cartier、Bvlgari在中、港、台的精品零售店、Apple(美)與星巴克上海旗艦店、台南晶英酒店、Maserati展示中心、Tesla(美)台灣總部、鼎新台中軟體營運總部、鼎捷上海總部、台積電與旺宏電子展廳。

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▲匯僑室內裝修設計為全方位商業創新空間設計裝修服務業者。（圖／匯僑設計提供）

匯僑設計表示，競價拍賣依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為35.43元；每標單最低1張，最高510張，以價高者優先得標，並將於8月11日上午10點開標。

展望後市，除高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦外，分散製造、分散市場及分散辦公成為新趨勢，將帶動商辦裝修需求增加，另都更危老改建政策推動及高齡化社會常照和醫療健康相關產業發展等，亦為裝修市場提供新的成長動能。

依據財報，匯僑室內裝修設計2019年度營業收入為42.2億元，稅後淨利為2.05億元，每股盈餘為3.67元，目前資本額為6億元；分析去年度營收來源，以商業空間為最大宗，占營收比重達七成三，其次依序為休閒旅遊、商務空間與其他，分別貢獻營收11%、9%與7%，而台灣與中國大陸市場比重各為53%與47%。

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