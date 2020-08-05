影／1960年來肆虐範圍最大風暴　颶風「伊薩亞斯」橫掃美東

▲1960年以來影響範圍最廣闊颶風「伊薩亞斯」（Isaias）本周侵襲美國東岸。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

颶風「伊薩亞斯」（Isaias）3日深夜在美國北卡羅來納州登陸後，在東岸掀起狂風大雨，至今已造成至少5人死亡，超過300萬住戶斷電，包含馬里蘭、紐澤西、維吉尼亞等多州有數以百萬計居民受影響，目前雖已減弱為熱帶風暴，但仍然持續朝東北方向移動，預計將會影響麻省及緬恩州地區。

根據CNN報導指出，紐約警察局在皇后區發現一輛廂型車被路樹壓垮，研判路樹為強風所吹倒，車內的一名60歲男子當場死亡。德拉瓦州也有一名83歲婦女在大樹下的自家池塘中被發現。另外馬里蘭州則同樣也有路樹壓垮汽車，造成駕駛當場死亡的案件。

▲伊薩亞斯在美東造成了嚴重災情，其中多處樹木倒塌。（圖／路透）

加上北卡羅來納州的一個流動房屋公園的兩人喪生，伊薩亞斯颶風至今已造成5人死亡，多人受傷失蹤。

伊薩亞斯最高持續風力曾一度接近每小時140公里，目前降為每小時112公里的速度橫掃沿途所經各處。紐澤西州州長一日前已提早宣布進入緊急狀態，要求居民如非必要不要外出，並為可能停電做好準備。紐約市緊急應變部門也在低窪地區堆放沙包，防止海水及河水倒灌，並向5大沿岸地區發出淹水警告。



伊薩亞斯是1960年來，肆虐美國的熱帶風暴裡，影響範圍最廣闊的風暴，威脅超過1億1200萬美國人，許多民眾家裡停電，政府當局也呼籲民眾提高警覺，做好萬全準備。

▼伊薩亞斯所帶來的狂風暴雨

There is a HIGH risk of flash flooding for parts of the Mid-Atlantic/Northeast this today from heavy rains in #Isaias.



Never EVER attempt to drive through floodwaters. You never know what condition the road is in below murky floodwaters.



For the latest: https://t.co/ktMvuxrvv1 pic.twitter.com/RYlyETtpF5 — National Weather Service (@NWS) August 4, 2020

STRONG VIDEO: this squall just hit Ocean City, MD as we take the worst of #Isaias

Estimated the winds gusted over 60 MPH with blinding rain. There's a #tornado watch until Noon ET. We're live on the @weatherchannel pic.twitter.com/13kQuY2Jz1 — Mike Seidel (@mikeseidel) August 4, 2020