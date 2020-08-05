預估降500毫米暴雨！平壤大同江「一旦氾濫」...洪水慘灌北韓政府

▲北韓面臨總雨量500毫米暴雨奇襲，平壤市內大同江可能氾濫。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近幾日朝鮮半島（韓半島）受梅雨鋒面影響，不僅重創南韓首都圈、中部地區，就連北韓（朝鮮）也深受其害，當地氣象水文廳（氣象廳）發佈特級警報，預估4日至6日的總雨量會超過500毫米，而貫穿首都平壤的大同江的水位也逼近警戒範圍，預估可能造成洪水氾濫，嚴重打擊平壤市內的建築物與農耕地。

北韓官媒《朝中社》5日報導，大同江流域5至6日會降下平均150至300毫米的雨量，預估6日晚間更會超過警戒水位，因此針對大同江流域發佈洪水警報，提醒河水氾濫的可能性。

其實平壤市內的大同江氾濫早有先例！時間拉到2007年，當時大同江一帶降下暴雨，使得平壤市區的通訊、交通等都市機能麻痺，甚至外務省等中央政府各部門大樓也因此慘泡洪水中，使得原本預計於該年8月舉行的南北韓元首高峰會，延後至10月才舉行。

《朝中社》同時指出，禮成江（례성강／예성강）流域可望降下150至250毫米的大雨。據悉，黃海南道做為北韓稻米產量最大的穀倉，禮成江又是該地重要的水路，若發生洪患，可能嚴重影響北韓農業的產量。

▲北韓當局繃緊神經，做好防洪工作。（圖／翻攝自勞動新聞）

對此，勞動黨機關報《勞動新聞》也在4日用了整整一個頁面，提醒境內各地居民嚴防暴雨侵襲，並介紹當局進行整理河川、疏通排水道、修補堤防等工作。

南韓《韓聯社》分析，2020年對北韓來說可是充滿危機的一年，仿若身陷四面楚歌的項羽。北韓不僅得面對以聯合國安理會為首的國際經濟制裁步步進逼，加上今年初起新冠肺炎（COVID-19）疫情，讓當局不得不封鎖朝中邊境，另外若算上近幾日梅雨鋒面可能造成的洪災，可說是分身乏術。

►忍不住了！漢江「最後堡壘」積水暴漲8.5倍...南韓決定「開門放水」

►我要洩了！500毫米暴雨灌爆...北韓「不先說」爽開水閘 曾淹死南韓露營客

►凱撒飯店午晚餐！超殺價格吃飽吃滿～