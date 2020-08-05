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傷者「全身染紅像被潑油漆」　黎巴嫩爆炸貨櫃秒被震飛

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▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）爆炸震飛港口貨櫃。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝欣辰／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日傍晚6點發生大規模爆炸，釀嚴重死傷，整個港口被大火吞噬，海上船隻難逃火勢，建築物崩壞，現場有如核子浩劫後的世界末日。被爆炸波及的傷者聚集在一起，被貨運車載去即將不堪負重的醫院，有可能還需要排隊治療。

據《CNN》報導，住家距離爆炸現場數公里遠的馬士禮（Rania Masri）受訪表示，「我以為是地震，公寓左右晃動，突然間感覺到一股爆炸威力，門窗都爆開來，玻璃粉碎，許多房屋都受損、毀壞。」，港口本身內部廠棚有如燒焦罐頭，所有物件都已毀壞到看不出原貌；而消防直升機則在上空盤旋，協助澆水滅火。

▲黎巴嫩傷患頭破血流。（圖／路透）

▲黎巴嫩傷患一身染紅。（圖／路透）

黎巴嫩衛生部長哈山（Hamad Hasan）表示，還有很多人下落不明，但由於天色已暗，當地又停電，很難在夜間搜尋，「我們面臨的是一場真實的大災難，需要時間去評估災害程度」。

各國領導人也都對黎巴嫩大爆炸表示關切：

法國總統艾曼紐·馬克宏（Emmanuel Macron）在Twitter上表示，正運送救難物資至爆炸現場，法國會像兄弟般聲援黎巴嫩，這場爆炸造成今晚有如此多的受害者和損失；法國永遠與黎巴嫩並肩站立，援助和資源都將運送至貝魯特。

美國總統川普在白宮簡報中說，美國隨時準備協助黎巴嫩，「我們將在那裡提供幫助，這看起來像是一次可怕的襲擊。」

國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）將爆炸描述為「悲劇」，並向黎巴嫩提供援助。他在推特上寫道，我要向所有8月4日在貝魯特港大規模爆炸，被波及的人們表示最深切的慰問，我們正在監測，並隨時準備幫助黎巴嫩人民從這場可怕的悲劇中恢復。

伊朗外交部長賈里德•扎里夫（Javad Zarif）說，伊朗準備以任何方式提供援助，並希望黎巴嫩「保持堅強」；在這場大災難中，我們與黎巴嫩人民在一起。為罹難者哀傷，為受害者家屬提供慰藉，並為傷者提供醫療協助。

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩爆炸現場滿目瘡痍。（圖／路透）

英國

英國首相鮑里斯•約翰遜（Boris Johnson）在Twitter提到，貝魯特爆炸的圖片和視頻令人震驚，我所有的思想和祈禱都是與這場爆炸案的受害者在一起的。英國隨時盡我們所能提供支持，包括受影響的英國國民。

以色列由於跟黎巴嫩沒有外交關係，但國防部長本尼•甘茨（Benjamin Gantz）在Twitter上表示，我和外交部長的指導下， 以色列通過國際防禦和外交管道與黎巴嫩接觸，盡一切可能提供醫療人道主義援助。

沙烏地阿拉伯的外交部聲明沙烏地阿拉伯完全支持和聲援黎巴嫩人民。

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黎巴嫩爆炸貝魯特Beirut世界末日

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