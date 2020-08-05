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國安基金歷史首見高點護盤　財長蘇建榮解釋「資金行情」風險難測

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▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲台股維持在高點，依靠高科技股、權值股撐盤。（資料照／實習記者方敬攝）

記者吳靜君／台北報導

台股現在位置在12000點以上，但是國安基金第二季例行委員會仍決議繼續留在資本市場以隨時可以護盤；財政部長蘇建榮今（5）日表示，台股因為資金行情維持在高點，但是各國經濟還是很嚴峻，不曉得股市會什麼時候發生變化。

蘇建榮參加《周玉蔻嗆新聞》廣播節目，並且回答有關國安基金為什麼台股要在歷史高點12000點以上、日成交金額都有2000億元的時候護盤。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮回應，今年的情況與往年確實不一樣，過去台股如果崩跌，就是一路往下走；但是今年股市是因為資金行情而維持在高點，各國的經濟情況因為新冠肺炎（COVID-19）的因素還相當嚴峻，不知道股市會發生什麼事情會造成風險，沒辦法預測的風險還是很高。

談及到台股中製造業的訂單很慘、但是高科技股票卻是很強，蘇建榮表示，一方面是因為高科技需求很暢旺，尤其是疫情爆發很多交易、會議都是透過網路，甚至訂餐都是透過網路，而高科技公司的權值占台股比重又相當高。

另一方面，美國無限印錢、又降息到幾乎「零利率」資金留在美國幾乎沒有賺錢，所以資金都流到亞洲市場像是韓國、日本以及台灣，所以台股也因為這種「資金行情」而維持在高點。

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