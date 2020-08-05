黃金收盤價首度衝破2000美元大關！分析師：漲勢未歇

▲黃金收盤價首度突破2000美元關卡。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

國際金價連創新高，繼周一盤中一度突破2000美元關卡後，周二（4日）收盤正式站上2000美元大關。黃金期貨周二上漲2.14%至每盎司2019.21美元；12月黃金期貨則上漲1.7%，報盎司2021美元。

截至今日上午9點04分，黃金現貨價格上漲0.06%至每盎司2020.35美元；12月黃金期貨上漲0.72%至每盎司2035.5美元。

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今年以來，受到利率下降及避險買盤的支撐，金價已經飆升近32%。安聯（Allianz）首席經濟顧問Mohamed El-Erian認為，鑑於政府債券收益率如此之低，投資人正擴大範圍尋找可降低風險的資產，因此當前的漲勢是可以理解的。

Oanda資深市場分析師Edward Moya表示，金價已經突破2000美元的關卡，隨著公債殖利率的持續下滑，黃金的漲勢尚未結束。美國正在探討新一輪刺激法案，一旦法案通過，將能進一步提升市場流動性並壓低利率，這將為金價走高提供支撐。

全球經濟前景未明，在大量資金湧入下，周一黃金ETF全球持倉量已增加至3365.6噸，僅次於美國的官方黃金準備，超越原本排行第二的德國。