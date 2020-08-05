「女版郭董」有夠殺！搶蘋果訂單遷駐印度　台商曝內幕

圖、文／鏡週刊

從蘋果連接器供應商開始，有女版郭台銘之稱的大陸立訊董事長王來春，能夠被蘋果青睞有加，逐步接下Air Pods藍芽耳機與Apple Watch等訂單，下一步又要成為iPhone組裝廠，究竟她有何能耐？一位台系業者就直接點出立訊搶單的可怕之處。

7月17日，代工廠緯創發布重訊，宣布位於大陸昆山的iPhone生產工廠緯新資通，以新台幣138億元（約人民幣33億元）賣給大陸新崛起的蘋果代工廠立訊，而立訊董事長王來春正是近年蘋果極力扶植的「女版郭台銘」。

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原來，就在美中兩強，一路從貿易戰打到科技戰，雙方劍拔弩張之際，過去二十多年來靠著「中國製造」行銷全球，享受高獲利的蘋果，要如何能在兩強間找到左右逢源之道，就變成相當重要。「大陸市場占蘋果營收約15％，僅次於美國市場，在大陸大力推動紅色供應鏈的壓力下，如果庫克不展現誠意，很可能面臨被抵制的風險。」資深科技業者分析。

因此，提升立訊等紅色供應鏈在蘋果供應鏈的比重，不但符合大陸官方政策，更重要的是紅色供應鏈背後獲得官方的補貼，更有助蘋果降低成本。「為爭奪Apple Watch訂單，立訊的代工費不但比台商便宜一半，最可怕的是連最傷代工廠的NPI（New Product Introduction新品試產）費用都不跟蘋果收，背後如果沒有官方補貼，絕對不可能做到。」一位了解立訊搶單內幕的科技業者搖頭說。

外界好奇，蘋果扶植立訊等紅色供應鏈，不是與美國總統川普抗中路線背道而馳嗎？「這就是蘋果要鴻海、和碩加速印度設廠，還跟印度官方達成推動『印度製造』的原因。」一家代工廠高層解釋：「未來紅色供應鏈逐步接手『中國製造』，蘋果全新建立的『印度製造』就交給與關係最密切的台商。」

「未來鴻海的代工訂單，勢必會慢性失血流向立訊。」「緯創在中國的iPhone廠規模相對小，也不賺錢，賣給立訊其實是不錯的交易，鴻海在中國的工廠那麼多，跑不掉了。」一位前鴻海主管說。

不過，立訊切入iPhone也需要時間學習，不會那麼快就取代鴻海，像是軟板，「王來春很厲害沒錯，但軟板廠就沒做起來，比不上鴻海集團的臻鼎。而過去緯創組裝iPhone沒有賺錢，交給立訊就能賺？ iPhone 代工的品質，是要通過考驗的。」



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