他「天天爽睡」2個月賺20萬元！收大企業面試信猶豫了...神人點關鍵直搖頭

▲正確投資就有機會快速致富。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都在職場中用盡全力，盼能升遷加薪；但也有人選擇在家投資股票，希望能早日財富自由。一名網友已離職3個月左右，每天都睡到自然醒，並在閒暇時買幾檔股票當練習，想不到戶頭在短短2個多月內竟多出將近20萬元，讓他相當猶豫要繼續冒風險投資，還是回大企業上班，同時好奇「人為什麼一定要上班？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「人為什麼一定要上班」為題發文，他目前已經離職了3個月之久，每天都在家睡到飽，不必特意按照別人的安排來生活，而他在無聊時，也會買幾檔股票當練習，不料在短短的2個月內，竟就賺進了將近20萬元，以8月開市的2天來說，1萬9000元就輕鬆入袋，且還只花費他2個小時而已。

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原PO起初懷疑，可能是銀行算錯帳，但後來他才發現「真的滾出現金了」。而後，原PO也收到幾家知名企業的面試邀請，但靠著投資發大財的他發現自己早已回不去，如果月薪不到20萬元，根本就不想放棄目前的「爽睡人生」；然而他同時卻也擔心，如果不正規工作，萬一股票某天賠光了，他肯定會崩潰，因此相當猶豫「到底該如何選擇」。

▲投資多有賺有賠。（圖／記者黃克翔攝）

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「有錢就不用上班」、「搞不好你是股神」、「有很多專職做股票的啊，你就不要賠，就可以一直做下去」、「當然是在家耍廢搞股票」；不過，相對保守的網友則認為，「你能確定一直賺嗎」、「跌一次你就乖了」、「賠一次，輸光沒工作你就知道了」、「賠一次就會上班」。

此外，還有網友點出關鍵，「每個人都不上班，有股票讓你玩（嗎）」。雖然投資是個能快速變富的方法之一，但如果每個人都在家、不出門工作，也確實會造成股市停擺。