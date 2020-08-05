影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

The Beirut explosion impact shattered this drive's windows from far away. pic.twitter.com/K9C4d8tn8d — A Black Socialist (@SonOfAssata) August 5, 2020

記者王佩翊／編譯

黎巴嫩首都貝魯特的港口4日下午發生一起大爆炸，根據官方初步研判，事故原因應是港口旁一間不當存放2750噸硝酸銨的化學倉庫發生爆炸，威力之大，不只直接震破建築物門窗，就連行駛中的車輛也被炸到車框變形。除此之外，現場更是瀰漫大量有毒氣體，據悉，目前已造成78死4000多傷，且死傷人數依舊持續上升中。

這起化學倉庫的爆炸起初先是有濃濃白煙直竄天際，因此吸引許多路人拿出手機錄影，誰知道過了十幾秒之後，倉庫突然炸出驚人的橘紅色蕈狀雲，爆炸威力之大，不僅附近的建築物門窗被炸破，許多民眾當場被炸飛受傷，甚至死亡。不過也正因如此，網路上瘋傳多支在第一時間被拍下的事發影片，駭人畫面在短短數小時內瞬間吸引大批網友轉推。

一名推特網友5日在推特上傳了一則22秒影片，只見影片的拍攝者一開始是在行駛中的車輛上，拿出手機拍下港口旁疑似因火災造成的濃濃白色煙霧，怎知才過了5秒，突然出現轟隆巨響，原本只是冒出白煙的地方，隨著爆炸聲響，炸出一片火光。這名駕駛的車當下被炸到車窗破裂，後照鏡歪斜，甚至連安全氣囊都被炸到彈出，可見爆炸威力之大。影片最後，駕駛已無法舉起鏡頭持續拍攝，畫面一片黑暗，僅剩下駕駛的喘息聲，至於該名駕駛是否受傷仍不得而知。

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）稍早證實，貝魯特港口存放的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate）4日下午發生爆炸，同時宣布進入2周的緊急狀態。黎巴嫩最高國防委員會宣布，貝魯特為受災（disaster-stricken）區域，5日定為全國哀悼日。