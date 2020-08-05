黎巴嫩街上都是「頭破血流」居民！戰地記者驚喊：此生見過最嚴重爆炸





▲黎巴嫩民眾頭破血流。（流血畫面經變色處理，圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特市中心港區4日發生大爆炸，不但夷平港口大部分的設施，造成至少78人死亡，4000多人受傷，爆炸威力連遠在200公里外的賽普勒斯都聽到，許多民眾都受波及身上沾滿血，有當地多年報導經驗的戰地記者形容此次爆炸為「此生見過最嚴重爆炸」。

綜合外媒報導，黎巴嫩當地媒體《明星報》（Daily Star）的資深戰地記者漢娜（Hanna Anbar）向加拿大廣播公司（CBC Radio）的節目「As It Happens」表示，爆炸當下就像是地震發生一樣，每棟建築物都像是被炸過一樣，且自己也經歷過戰爭，更在53年前曾報導過戰事，親身經歷了大大小小的爆炸事件，「但此次爆炸真的是我看過最嚴重的一次，驚呆整個黎巴嫩。」

▲▼當地建築物全毀、民眾滿身是傷。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，爆炸發生後貝魯特港區全毀，許多建築物都變斷垣殘壁，且路上所有民眾都幾乎滿身是血、神情恍惚。大批患者湧入醫院，許多人渾身是血，表情痛苦地接受包紮，孩童哭叫聲此起彼落，醫護也忙亂搶救。但是，許多地方卻停電，醫護必須仰賴手機的手電筒功能，與死神拔河。

推特上流傳的一段影片顯示，醫院的看診間、候診區與每一條走廊上都有許多受傷民眾或站或坐，接受治療與包紮，甚至有人渾身是血癱軟在輪椅上。隨著鏡頭移動，地板上不時可以看見大灘鮮血，背景也可聽見孩童的哭叫聲此起彼落。

▲▼當地傷患擠爆醫院。（流血畫面經變色處理，圖／達志影像／美聯社）



貝魯特發生大規模爆炸，夷平港口大部分設施，爆炸波造成附近辦公大樓玻璃全碎，蕈狀煙霧呈橘褐色衝天。當局表示爆炸點疑為放置在港口的爆裂物，造成至少78死、4000傷。總理迪亞布（Hassan Diab）的夫人和女兒也受傷，他宣布5日為全國哀悼日。