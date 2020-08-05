慶富案、遠航案接連爆發　財長蘇建榮承認公股銀經營「有政治壓力」

▲第一金暨一銀前董事長廖燦昌牽涉到遠航案而自動請辭。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

公股銀行接連涉入慶富案、遠航案，甚至第一金董事長廖燦昌請辭，外界關心，財政部對於新任的人事調派以及涉案的公股銀高層如何處理，財政部長蘇建榮今（5）日僅表示，因為案子已經進入司法程序，無法對外多作說明。不過他也承認公股經營方面「不完全否認」有政治壓力。

蘇建榮參加《周玉蔻嗆新聞》廣播節目，周玉蔻問及蘇建榮近期公股銀許多貸款案都牽涉到違規或違法的情況。

請繼續往下閱讀...

尤其是遠航案，廖燦昌已經為此已經請辭，不過還牽涉到合庫前總經理、現任土銀董事長黃伯川、現任合庫總經理陳世卿，蘇建榮回應，因為該案已經進入司法程序，所以不便對外說明。

但是公股銀的負責人一直牽涉到貸款案件當中，周玉蔻問及公股任命是否因為政治壓力，蘇建榮表示，「我不能完全否認」（政治壓力）但是一直提醒公股代表不論是配合政策或者紓困貸款，要有專業性，財政部雖然是大股東，但公股銀還有其他股東，所以要對其負責。

彰銀案本月宣判結果 蘇建榮盼圓滿解決

對於公股銀是否要民營化或者公股整併。蘇建榮表示，歷史的因素現在公股民營化會有財團化的疑慮，且經歷了亞洲金融風暴、全球金融風暴之後，政府也花了很多錢去改善公股銀行的體質；此外如果要財政部出售公股銀的股票，需要編列預算並且經立法院同意。

而整併案引起最大爭議的就是台新與財政部之間的彰銀案，最高法院廢棄高院的判決，發回更審；8月21日將要宣布新的判決。蘇建榮回應，台新金曾經在彰銀的董事會上表達要釋股，但是怎麼釋股、怎麼規劃，財政部都尊重；他最終還是希望彰銀案購圓滿解決。