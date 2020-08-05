影／黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

▲黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，當地醫院都被擠爆。（圖／翻攝Twitter@prayforliban）

記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於當地時間4日下午6時發生嚴重爆炸事件，釀成至少78死、4000傷，大批患者湧入醫院，許多人渾身是血，表情痛苦地接受包紮，孩童哭叫聲此起彼落，醫護也忙亂搶救。但是，許多地方卻停電，醫護必須仰賴手機的手電筒功能，與死神拔河。

貝魯特許多醫院人滿為患。在推特上流傳的一段影片顯示，醫院的看診間、候診區與每一條走廊上都有許多受傷民眾或站或坐，接受治療與包紮，甚至有人渾身是血癱軟在輪椅上。隨著鏡頭移動，地板上不時可以看見大灘鮮血，背景也可聽見孩童的哭叫聲此起彼落。

Hospitals overwhelmed after Beirut explosion. In Geitawi, medical staff treating patients in a parking lot. pic.twitter.com/xwC3eBn49r — Abby Sewell (@sewella) August 4, 2020

由於爆炸影響，貝魯特許多地區晚間也陷入停電的困境，蓋塔維（Geitawi）一群醫護仍想盡辦法與時間賽跑。照片中，他們紛紛拿出手機，開啟手電筒功能，在黑暗的停車場內，緊急治療架上的患者。

Photo by Lebanese photojournalist Bilal Jawich of a nurse at Beirut Roum hospital maternity ward, cradling 3 newborns and calling for help pic.twitter.com/GWopsPi4Tg — Kareem Shaheen (@kshaheen) August 4, 2020

黎巴嫩記者賈威奇（Bilal Jawich）也拍攝到一幕觸動人心的畫面。貝魯特魯姆醫院（Beirut Roum Hospital）一名婦產科護士在爆炸事件以後，一邊搖晃著3名新生兒，一邊試圖求助。

貝魯特發生大規模爆炸，夷平港口大部分設施，爆炸波造成附近辦公大樓玻璃全碎，蕈狀煙霧呈橘褐色衝天。當局表示爆炸點疑為放置在港口的爆裂物，造成至少78死、4000傷。總理迪亞布（Hassan Diab）的夫人和女兒也受傷，他宣布5日為全國哀悼日。