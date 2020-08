影／黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

▲黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸,當地醫院都被擠爆。(圖/翻攝Twitter@prayforliban)

記者吳美依/綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)於當地時間4日下午6時發生嚴重爆炸事件,釀成至少78死、4000傷,大批患者湧入醫院,許多人渾身是血,表情痛苦地接受包紮,孩童哭叫聲此起彼落,醫護也忙亂搶救。但是,許多地方卻停電,醫護必須仰賴手機的手電筒功能,與死神拔河。

貝魯特許多醫院人滿為患。在推特上流傳的一段影片顯示,醫院的看診間、候診區與每一條走廊上都有許多受傷民眾或站或坐,接受治療與包紮,甚至有人渾身是血癱軟在輪椅上。隨著鏡頭移動,地板上不時可以看見大灘鮮血,背景也可聽見孩童的哭叫聲此起彼落。

Hospitals overwhelmed after Beirut explosion. In Geitawi, medical staff treating patients in a parking lot. pic.twitter.com/xwC3eBn49r

由於爆炸影響,貝魯特許多地區晚間也陷入停電的困境,蓋塔維(Geitawi)一群醫護仍想盡辦法與時間賽跑。照片中,他們紛紛拿出手機,開啟手電筒功能,在黑暗的停車場內,緊急治療架上的患者。

Photo by Lebanese photojournalist Bilal Jawich of a nurse at Beirut Roum hospital maternity ward, cradling 3 newborns and calling for help pic.twitter.com/GWopsPi4Tg