美中貿易代表15日視訊會議！評估第一階段協議　料談及雙邊緊張

▲ 美中貿易代表15日將舉行會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中1月簽署第一階段貿易協議，2月15日生效至今，經過將近半年。2名知情人士透露，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴將於本月15日召開視訊會議，評估協議執行狀況，會中可能對兩國關係日益緊張的問題表達雙方不滿。

《華爾街日報》最早揭露這項消息，報導指出，萊特海澤及劉鶴將參與15日的會議，針對貿易協議過去6個月來的履行狀況進行初步評估，但美國貿易代表辦公室及財政部尚未回應。

根據美中第一階段貿易協議，中國承諾2年內擴大採購價值2000億美元（約新台幣5.9兆）的美國商品，包括農產品、製造業產品、能源與服務。

但《路透社》報導，新冠肺炎（COVID-19）重創之下，中國目前遠遠落後第一年加購770億美元的目標。農產品進口額低於2017年，更遠低於2020年實現365億美元目標所需的50%增長。能源的採購目標為253億美元，但中國目前僅達成5%。

除了貿易協議以外，中國官員也希望能在會中討論其他問題。知情人士表示，每半年評估一次很正常，且雙邊關係持續惡化，「自然有很多問題需要討論。」

美國總統川普（Donald Trump）以中國對疫情的處理方式為由，揚言中止貿易協定。華府也因《港版國安法》對中國實施制裁，導致緊張加劇。最新的雙邊問題則圍繞中國抖音海外版APP「TikTok」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更預告，川普將對更多中國軟體採取行動。

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