台積電開盤漲逾1%　台股指數站上12800點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

受到蘋果及能源股提振，美股周二（4日）全面收高。台股今日以12762點開出，上漲53點；早盤持續上攻，指數暫報12816點。

台積電再傳利多消息，市場昨日傳出，高通原先交由三星5奈米製程投產的5G晶片出現部分狀況，因此緊急向向台積電求援，大量回歸至台積電生產，預計2021年下半年開始產出。台積電（2330）今日開盤上漲1.18%%至430.5元。

請繼續往下閱讀...

蘋果上週公布優於預期的財報，使蘋果公司股價再度攻頂，目前已連續第5個交易日上漲，預期將有助於台股今日持續上攻。蘋概股方面，鴻海（2317）今日開在78.3元，上漲0.26%；大立光（3008）以3850元開出，上漲0.92%。

大同董事長林郭文艷昨日申報將採一般交易方式，轉讓持股6300張，約佔其目前持股14,004張的44.98%，引起市場關注。大同（2371）今日以14.2元開出，下跌2.07%。

美股周二在震盪中收高，道瓊工業指數上漲0.62%或164.07點，報26828.47點；標普500指數上漲0.36%或11.9點，報3306.51點；那斯達克指數上漲0.35%或38.37點，報10941.17點。