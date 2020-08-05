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國防部打臉川普！　美軍高層否認懷疑貝魯特爆炸是恐攻

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）暗示美軍高層懷疑是恐攻，但很快被打臉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普指出早前聽取貝魯特大爆炸的簡報，宣稱美軍高層懷疑是「恐攻」；然而國防部官員很快出面澄清事情並非總統所說，將軍及參謀們並沒有認為或暗示此為一場攻擊行動。

數名國防部官員於美東時間4日晚間匿名接受CNN訪問，表示他們「根本不知道總統在說什麼」；其中一人指出，若當地情報顯示確實有人或組織進行如此規模的爆炸攻擊，而且可能是報復攻擊的話，一定會觸動官方增援當地美軍和保護設施財產，但「到現在為止，這些標準流程都沒有被觸發。」

國防部的發言與總統川普在記者會上的論述完全相反，此前川普表示美國將前往給予幫助，並指出自己是根據與他開會的「優秀將軍們」的說法，認為這不太可能單純只是工廠爆炸的等級，比較像是恐怖攻擊的規模。

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／翻攝推特／@Sputnik_Insight）

▲爆炸呈現橘紅色至暗紅色煙霧。（圖／翻攝推特／@Sputnik_Insight）

黎巴嫩官方自事件發生以來，從未提及懷疑是恐攻，並指出儲放在港口倉庫6年、無任何保護措施、高達2750噸的硝酸銨是大爆炸的主因。以色列政府嚴正澄清官方並未發起任何攻擊行動，甚至部分恐怖組織都出面表示「不是我們做的」。

由於爆炸釀成傷亡慘重，至少78死4000傷，當地電力、醫療系統、救護人力及市區街道均呈現混亂、超載或停擺狀態。還有許多民眾受困在殘磚斷瓦底下，調查行動仍需要數天時間。

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