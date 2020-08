影／畫面曝光！黎巴嫩首都大爆炸「13秒後炸出蕈狀雲」　爆風直衝跨越河面

記者張靖榕、葉國吏/綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)爆炸造成78死4000傷,數字持續增加中,總統下令進入2周緊急狀。根據了解,初步判斷爆炸原因是港口倉庫存放的2750噸的硝酸銨(ammonium nitrate),現場也瀰漫大量有毒氣體,美國總統川普甚至說「這起爆炸看起來就像恐怖攻擊」,而這一切可怕的畫面也已經在網路上瘋傳。

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)4日下午6點發生大爆炸,釀至少78死4000傷,而爆炸瞬間畫面也立即在網路上瘋傳。從影片中可以看到,爆炸初期先是飄著白煙,民眾遠方拿著手機錄影,豈料13秒後就直接炸出橘紅色的蕈狀雲,而且威力相當恐怖,拍攝民眾就算隔著河也感受到爆炸威力,還有專家指稱,這爆炸現場就跟日本廣島原爆一樣。

A Powerful explosion has occured in Beirut. It's not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK

▲黎巴嫩首都大爆炸,造成78死4000傷。(圖/翻攝推特/@Sputnik_Insight)

各界針對確切爆炸原因及物質眾說紛紜,而地點已清楚是位於港口。起初部分人指出接近港口的倉庫裡存有大量鞭炮,起火燃燒並引發連串小爆炸後,再瞬間釀大;國家安全總局局長伊布拉罕(Abbas Ibrahim)則指出,是「高爆裂物」爆炸所致,但沒有進一步說明。目前較為可信的是一批存放在港口長達6年,期間毫無保護措施的硝酸銨(ammonium nitrate),總量達2750噸。

黎巴嫩總統奧恩(Michel Aoun)表示,一定會究責到底處以重罰,並宣布國家進入為期2個禮拜的緊急狀態。總理夫人、女兒和數名顧問皆受到輕傷,黎巴嫩長槍黨(Kataeb)秘書長那哈利安(Nizar Najarian)則死於爆炸中。

Videos of the aftermath of deadly explosions in Beirut show wounded people staggering through dust and rubble, and extensive damage where flying debris had punched holes in walls. Hospitals were so overwhelmed that they were turning wounded people away. https://t.co/XIpqrge1J4 pic.twitter.com/zvG0uQoKYy