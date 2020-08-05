中國施壓「冰封5年」！李登輝生前最後外媒專訪堅稱「台灣是台灣」內容曝

▲李登輝上月30日與世長辭。（圖／資料照）



記者崔子柔／綜合報導

前總統李登輝辭世後，日本媒體也對此相當關注，就有一段NHK在2015年7月對李登輝進行的8分鐘專訪內容曝光，當年因為談及「台灣中國，一邊一國」話題，受到中國強力打壓，片段就被封存至今，現在才又重新公開。

根據《民視新聞》報導，亞太和平研究基金會董事許龍俊說，這段歷經5年冰存的畫面，昨日在NHK的BS1國際報導節目中播出，他的外甥女鎌倉千秋當時有把這段錄影帶寄給他，拜託他「不要曝光」，這件事情李登輝當時也知道。

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NHK專訪內容指出，主持人鎌倉千秋提到兩岸關係時，李登輝以流利的日文回應，在他當總統的12年間，一直以來努力的方向就是「台灣中國，一邊一國」，並由他來創造台灣的主體性。

李登輝表示，可能大家忘了台灣是個「移民國家」，但就因為是個移民國家，才會有各式各樣的人在這聚集。他的思考基礎就是讓台灣擁有「自由與民主」的新世界價值觀，「中國是中國，台灣是台灣」，雙方只有在這個原則下才能和平討論。

對於中國說的「台灣是中國的一部分、台灣屬於中國」，李登輝則回應，「我不會說好或同意」，因為「我們應該用台灣的立場，來經營這個國家」。李登輝也提到，他不太贊成用香港「一國兩制」來處理台灣問題，在確立台灣主體性的道路上，「政治改革」還是最重要的。