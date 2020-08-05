川普曝美軍高層懷疑貝魯特爆炸像「恐攻」：美國已準備好到場協助

▲川普回應貝魯特爆炸事件。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日下午6點發生大爆炸，釀至少78死4000傷。美國總統川普表達慰問之意，「我們會赴現場協助」，他並說這起爆炸「看起來就像個恐怖攻擊」；然而黎巴嫩當局僅說會調查並究責，而且疑似是存放港口長達6年的大量硝酸銨（ammonium nitrate）引起的爆炸，並未指控此為恐怖攻擊。

各界針對確切爆炸原因及物質眾說紛紜，而地點已清楚是位於港口。起初部分人指出接近港口的倉庫裡存有大量鞭炮，起火燃燒並引發連串小爆炸後，再瞬間釀大；國家安全總局局長伊布拉罕（Abbas Ibrahim）則指出，是「高爆裂物」爆炸所致，但沒有進一步說明。目前較為可信的是一批存放在港口長達6年，期間毫無保護措施的硝酸銨（ammonium nitrate），總量達2750噸。





▲▼爆炸威力驚人，許多錄影民眾都被衝擊在地。（圖／路透）

CNN報導，川普在記者會上表示，僅代表美國隊黎巴嫩人民獻上至深的慰問之意，「我們為所有受難者和他們的家屬祈禱。美國準備好要為黎巴嫩提供協助。」

對於記者問道是否清楚爆炸原因為何，有無可能是恐怖攻擊，川普回答早前已聽取美軍軍方的簡報，「我已經和我們一些優秀的將軍見面，他們似乎覺得這不是一個單純的工廠爆炸事件。我是根據他們說的，他們在這方面比我懂得多，但他們覺得這是一起攻擊，可能是炸彈或類似的東西。」

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