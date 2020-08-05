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台灣最老藥廠「豪門三兄弟」爭遺產翻臉　雙親過世大哥失聯！遭控4招奪產

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

中美製藥第三代董事長林本源與妻子李阿利長年投身公益，兒子林命權與女兒林宜琳也展開接班布局，沒想到卻遭指控霸佔中美股份與遺產。（圖／報系資料照）

▲中美製藥第三代董事長林本源與妻子李阿利長年投身公益，兒子林命權與女兒林宜琳也展開接班布局，沒想到卻遭指控霸佔中美股份與遺產。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

有超過80年歷史的本土藥廠「中美兄弟製藥公司」，近年除了積極投身公益，第四代家族成員林宜琳更親自拍攝廣告，打造企業形象。然而，第三代三兄弟林本源、林志鴻和林志隆，卻因雙親遺產鬧翻，2位弟弟對身為中美製藥現任董事長的大哥林本源，十分不諒解，林志鴻更直指林本源涉嫌巧奪公司股權、哄騙母親變賣房產，讓公司名稱中的「兄弟」蒙塵。

「爸媽過世後，因為沒有進行遺產分配，至今尚未繳交遺產稅。只有他（林本源）清楚爸媽的財產清單，我們甚至不知道有多少遺產，只知道爸媽的公司股權，至少值新台幣四億元。」林家三兄弟的老二林志鴻說。

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林志鴻表示，中美製藥是家族企業，父親林滄洲握有四○％的公司股權、母親施淑美擁有三○％、大哥林本源掌握二○％，「我和三弟林志隆則各有近五％。」根據林志鴻的說法，林滄洲生前設立「滄洲投資公司」（滄洲），託管手中所有中美製藥持股，再分配給子孫。

中美製藥的便秘藥品年銷近二億顆，是其最知名的產品，也是僅次於「維骨力」銷量第二高的成藥。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

▲中美製藥的便秘藥品年銷近二億顆，是其最知名的產品，也是僅次於「維骨力」銷量第二高的成藥。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

「爸爸過世前三天，滄洲突然巧合地辦理股權變更，將中美製藥的股份贈與大哥（林本源）、大嫂及他們的子女，已故大姐的家人及二姐也都有分到，就是我及弟弟（林志隆）兩家完全沒份，我真的很訝異。」林志鴻解釋，林滄洲向來對子女一視同仁，而且不分男女或內外孫，因此財產處理上不可能太偏頗。

林志鴻坦言，父親辭世後的七、八天，他才意外得知「滄洲」的存在，「那天下午二點多，我看到大哥（林本源）和二姊（林綺玲）在餐桌上要求媽媽簽名，好奇有什麼事，趨前一探才發現是『滄洲』這家公司的文件。」他表示雙親陸續過世後，已經一年多沒見到林本源，對方連電話也不接，「我懷疑他（林本源）是刻意避談遺產分配問題。」

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

林本源說，滄洲投資公司成立由父親林滄洲授意專業會計事務所，依《公司法》規定成立，並報請經濟部核定在案，所有股權分配乃依林滄洲個人指示辦理之，為當事人個人決定，此決定與林本源先生無關。他也提醒兩位弟弟說，「父母德行廣為好評，百善孝為先，勿使家族蒙塵；父親早已將兄弟分業，理當互相祝福，兄弟登山各自努力，期盼自愛自重。」

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中美製藥三兄弟在媒體前總是和樂融融又孝順的樣子，沒想到近期已因遺產問題撕破臉。（圖／報系資料照）

▲中美製藥三兄弟在媒體前總是和樂融融又孝順的樣子，沒想到近期已因遺產問題撕破臉。（圖／報系資料照）

有超過80年歷史的本土藥廠「中美兄弟製藥公司」，第三代三兄弟林本源、林志鴻和林志隆，卻因雙親遺產鬧翻，2位弟弟對身為中美製藥現任董事長的大哥林本源，十分不諒解；林志鴻更直指林本源涉嫌巧奪公司股權、哄騙母親變賣房產。

「大哥（林本源）曾向媽媽說，把財產都交給他管理，他會照顧所有弟妹，媽媽這麼做以後，事實發展卻並非如此。」林志鴻指控林本源涉嫌暗槓父親遺產，更懷疑他騙走母親名下財產，根本是「人心不足蛇吞象」。

「爸爸過世後五天，媽媽名下的一棟房子就遭變賣，而且是大哥（林本源）代簽相關文件。」林志鴻表示，父親剛過世時，母親情緒非常低落，不可能突然冒出賣房子的念頭，「我一直想問大哥到底是誰要變賣媽媽的房子，錢又到哪裡去了，但大哥就是不願回答問題，後來乾脆避不見面，兄弟間搞得好像陌生人。」

林志鴻更透露，父親生前有一次在車上跟他說，幫他買了一個儲蓄險「受益人就是林志鴻」，沒想到父親過世後半年，他發現這個儲蓄險被提前解約，「那張保單是十五年期，已經繳了十四年，爸爸往生前不久解約，另外買了受益人大哥（林本源）的保單，十四年來約七百萬的利息也被領走。」

「這個儲蓄險只要再等一年就不必繳保費，爸爸沒道理會提前解約，我懷疑有人動了手腳。」林志鴻為了查明真相，一度要求投保單位提供解約人的簽名，卻因為自己不是投保人而遭到婉拒，他只好向金管會申訴，「不過金管會說，由於投保人是我爸爸，但他已經過世，所以必須所有繼承人都同意，才能查看保險的相關文件。」

「還有一件事很奇怪，媽媽生前有一個私人的銀行帳戶，她住院期間，先後被領走約新台幣一千八百萬元，我調閱銀行監視畫面發現，在中美製藥服務三十多年的陳姓祕書及二名穿著制服的員工，分別拿著蓋著媽媽印章的支票前往提領。」林志鴻說，這筆鉅款至今不知去向，弟弟林志隆已經提告侵占罪，正由彰化地檢署偵辦中。

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

林本源說，滄洲投資公司成立由父親林滄洲授意專業會計事務所，依《公司法》規定成立，並報請經濟部核定在案，所有股權分配乃依林滄洲個人指示辦理之，為當事人個人決定，此決定與林本源先生無關。他也提醒兩位弟弟說，「父母德行廣為好評，百善孝為先，勿使家族蒙塵；父親早已將兄弟分業，理當互相祝福，兄弟登山各自努力，期盼自愛自重。」

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台灣早期衛生條件不佳，有不少學童服用中美製藥生產販售的蛔蟲藥「海山錠」，解決體內寄生蟲的問題。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

▲台灣早期衛生條件不佳，有不少學童服用中美製藥生產販售的蛔蟲藥「海山錠」，解決體內寄生蟲的問題。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

七月二十七日，是「中美兄弟製藥公司」（中美製藥）前董事長林滄洲的二周年忌日，次子林志鴻和么兒林志隆帶著兒女們，來到林滄洲的塔位祭拜，卻不見身為中美製藥董事長的長子林本源一家人。原來，雙親相繼過世後，林家三兄弟就因為家產分配產生嫌隙，二個弟弟覺得大哥其心可議，甚至鬧上法院。

在早期台灣醫藥不發達的年代，林滄洲的父親林金枝經營「中米藥房」，不定期地揹著蛔蟲藥、眼藥水和殺蟲劑等居家成藥，挨家挨戶推銷販售，漸漸發跡。

林滄洲與妻子施淑美加入經營陣容後，逐步擴大業務範圍，一九四七年成立「中美製藥廠」，開始生產各式西藥，其中「中美速達感冒糖漿」廣受歡迎。一九六八年，林滄洲正式接棒，「中美製藥廠」改制成為「中美兄弟製藥股份有限公司」（中美製藥），陸續推出感冒藥、皮膚藥、胃腸藥、抗過敏藥和保健藥品等成藥，種類繁多。

 中美製藥成立超過80年，是國內知名大藥廠。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

▲中美製藥成立超過80年，是國內知名大藥廠。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

據悉，中美製藥除了已經獨立經營的機能飲料「老虎牙子」人氣火紅之外，旗下的便祕成藥「便通樂」在國內市占率更高達約六成，年銷上億顆排名第二，僅次於「美國維骨力」。

夫妻感情甚篤的林滄洲與施淑美，育有三男二女，除了林本源、林志鴻及林志隆三兄弟，還有林佩蓉（已故）及林綺玲二姊妹。二○一八年七月間，林滄洲過世，五個月後施淑美也撒手人寰，如今夫妻倆遺產卻引爆兄弟鬩牆。

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

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