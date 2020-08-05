印度「第2位部長確診」！連6日新增破5萬例　總理堅持辦上百人宗教儀式

▲印度石油部長普拉德漢。（圖／達志）



記者崔子柔／綜合報導

印度中央政府不斷宣稱該國新冠疫情不像外界看待的嚴重，但總理莫迪領導的內閣中，繼內政部長夏哈（Amit Shah）確診新冠肺炎後，石油部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）今天也在推特表示自己確診，已住進德里衛星城市古爾岡（Gurugram）的梅丹塔（Medanta）醫院治療。

綜合《印度快報》、《印度財經日報》報導，莫迪政府在經濟考量下逐步解封，導致人口流動增加，加上民眾和政治人物在內，都未能確實遵守個人防護措施和保持社交距離相關規定，讓印度連6日新增超過5萬病例。截至4日晚間7時30分，累計確診病例達187萬8382例，死亡人數3萬9188人。

莫迪今日將與執政黨政到北方省阿尤德亞市（Ayodhya）出席羅摩（Ram）廟奠基儀式，光是貴賓名單就有50人，信徒和受邀者粗估也有上百人，這樣大型的宗教活動讓印度政府高層領袖暴露在染疫的高風險之下，頗受外界擔心。

#COVID19 के लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। डाक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और स्वस्थ हूँ। — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) August 4, 2020

▲普拉德漢貼文。（圖／翻攝自推特／@dpradhanbjp）

由莫迪所領導印度人民黨（BJP）執政的卡納塔卡省（Karnataka）政府，已陷入政府領導危機，省長葉猶拉帕（B.S.Yeddyurappa）和前省長席達拉邁亞（Siddaramaiah）等當地政治領袖都已確診，印度北方省技能教育廳長瓦倫（Kamal Rani Varun）更在2日死於新冠肺炎。

考量到疫情太過嚴重，各界不斷勸說政府暫停阿尤德亞羅摩廟奠基儀式，但莫迪仍執意舉辦，連過去積極推動羅摩廟興建的印度人民黨資深領袖巴蒂（Uma Bhart）前天也在推特表示，不會參加奠基儀式，並為將參加這場大型宗教活動的莫迪健康感到擔心。

▼巴蒂貼文。（圖／翻攝自推特／@umasribharti）

