貝魯特2750噸「高爆裂物」放港口6年！爆炸釀78死4000傷　總統命：2周緊急狀態

▲黎巴嫩大爆炸。（圖／翻攝自推特／@bennyjohnson）

記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）爆炸造成78死4000傷，數字持續增加中，總統下令進入2周緊急狀態；美駐貝魯特大使館聲明警告有毒氣體，建議民眾應戴上口罩避免外出。據了解，爆炸前港口倉庫存有一批2750噸的硝酸銨（ammonium nitrate），並且沒有任何保護措施。

根據《富比士》（Forbes）報導，美國駐貝魯特大使館，「爆炸釋出大量有毒氣體」，民眾應待在家中，而由於當前空其中含有大量有毒氣體，最好也戴上口罩。

▲港口幾被夷為平地。（圖／路透）

《半島電視台》報導指出，一批2750噸的硝酸銨已經存放在港口6年，期間當局和港口事務人員均沒想到要多加保護措施。總統奧恩（Michel Aoun）向記者矢言，一定會究責到底並處以重罰，他宣布國家進入為期2個禮拜的緊急狀態。

大量死傷中也包括政治人物及家眷，《黎巴嫩國際廣播公司》指出，總理夫人、女兒和數名顧問皆受到輕傷，黎巴嫩長槍黨（Kataeb）秘書長那哈利安（Nizar Najarian）則死於爆炸中。

黎巴嫩紅十字會緊急求援，醫院血庫已經明顯不足，希望健康民眾前往捐血，幫助大量傷者。