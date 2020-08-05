立委收賄收押裁定理由曝光　2立委最重判無期

▲民進黨立委蘇震清（左圖）與國民黨籍立委廖國棟（右圖）羈押禁見，被送上囚車。（圖／鏡週刊提供，下同）

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檢調偵辦SOGO經營權案，聲押民進黨籍立委蘇震清及國民黨籍立委廖國棟等人，法院裁定理由曝光，蘇震清及廖國棟被法官認定，涉及收受李恆隆金錢後，直接利用職權對經濟部官員施壓修訂《公司法》助李恆隆爭奪SOGO經營權，其中廖國棟施壓次數最多，均已涉《貪汙治罪條例》的「違背職務收賄罪」，刑責10年以上至無期徒刑，另最重還可罰1億元，2人是此案中罪刑最重的被告，均羈押禁見，已於今（4日）晚押解至台北看守所。

另名遭羈押禁見的則是國民黨立委陳超明，他遭法官認定，涉及收受李恆隆金錢後，協助李恆隆推動修《公司法》但因他沒有像蘇震清及廖國棟2名立委直接施壓經濟部官員，涉犯的是刑責較輕的「不違背職務收賄罪」，刑責是7年以上有期徒刑，另最重可罰6,000萬元。

涉及行賄朝野立委的前太流董事長李恆隆也遭聲押，檢察官認為，李恆隆利用雄厚的財力行賄立委，要將《公司法》修為有利於他奪回SOGO百貨經營權的「SOGO條款」，涉及最重刑責7年的違背職務行賄罪及刑責3年以下的不違背職務行賄罪，法官認同檢察官看法，裁准羈押禁見。

法官認定遭收押的蘇震清、廖國棟及陳超明3位立委中，廖國棟被法官認定是最長期、最多次施壓經濟部的被告，造成承辦人員極大壓力，賄賂金額及經濟利益龐大，危害國家法益重大，為防與共犯串供，因此均羈押禁見。

另名遭聲請羈押的時代力量前立委徐永明，法官審理後認為，他與李恆隆接觸時間較短，且目前無證據顯示徐永明曾收受李恆隆金錢，徐永明雖有答應幫助李恆隆，但沒有直接的金錢往來，情節較輕，僅是涉及「期約收賄」，徐永明因此逃過羈押，獲准80萬元交保。

SOGO經營權修法行賄案中，共有立委蘇震清及辦公室主任余學洋、立委陳超明、立委徐永明及立委廖國棟及辦公室主任丁復華、前太流公司負責人李恆隆及公關業者郭克銘等8人遭聲請羈押禁見，僅徐永明獲准交保，另7名被告都羈押禁見。



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