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影／黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷！橘色蕈菇雲衝天瞬間曝光　威力宛如廣島原爆

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記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日下午6點驚傳爆炸事件，夷平港口大部分設施，爆炸波造成附近辦公大樓玻璃全碎，蕈菇狀的煙霧呈橘褐色衝天。當局表示，爆炸點疑為放置在港口的爆裂物，造成至少50死、2700傷；總理迪亞布（Hassan Diab）的夫人和女兒也受傷，他宣布5日為全國哀悼日。

▲▼黎巴嫩大爆炸。（圖／翻攝自推特／@bennyjohnson）

▲黎巴嫩大爆炸。（圖／翻攝自推特／@bennyjohnson）

0620更新：最新死傷增加至78死、將近4000人受傷。衛生部長哈桑（Hamad Hasan）告訴路透社記者，「目前還有許多人失蹤中，人們都在問自己的摯愛家人在哪裡，而在晚上要進行搜索有所困難，因為現在都是斷電的狀態。」

綜合外電報導，爆炸幾乎影響整座貝魯特城，災難發生後的數小時內，救護車不斷進出載運傷者、遺體，軍方也出動直升機協助撲滅港口的火勢。黎巴嫩安全總局長伊布拉罕（Abbas Ibrahim）表示，引起爆炸的可能是先當局從一艘船隻上沒收，儲存在港口倉庫已一段時間的高爆裂物，目前尚未清楚確切物體為何，當地媒體指稱可能是硝酸鈉 ─ 一種白色固體粉末。

▲▼黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

▲▼爆炸威力猛烈，瞬間傷及近3000人。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

目擊者指出在爆炸現場看到橘色的煙雲，而有毒的二氧化氮經常伴隨著含有硝酸鹽的爆裂物產生。貝魯特是一個歷經摧殘的城市，包括仍在糾纏的內戰、自殺炸彈，以及來自以色列的轟炸，現在正個國家還陷入經濟危機、2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊。

港口工作的哈吉（Charbel Haj）指出，一開始是像鞭炮一樣一連串小規模爆炸，後來才整個炸出，他被震倒在第，衣服還被爆炸波撕裂。另一名目擊者拉瑪丹（Marwan Ramadan）當時距離港口約500公尺，爆炸的威力立刻讓他撲倒在地上，「那是真實的恐怖秀，我打從內戰以來還沒看過像這樣的事情。」

▲▼黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

▲▼港口及附近區域幾乎被疑為平地。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）受訪時當場落淚，他說貝魯特是個受難的城市，這次的災難讓他想起二戰時期，在日本廣大和長崎爆炸的原子彈。以色列政府官員立刻澄清與此事「絕無關係」，由於未經授權和媒體連繫，該名官員透過匿名方式表示事情不是以色列幹的。以色列當局則尚未出面針對港口爆炸事件回應。

醫院由於疫情關係，病床容納額度已比平常緊繃，瞬間湧入將近3000人。總理迪亞布的妻女也在受傷名單中。

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黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷　瞬間曝光！橘色蕈菇雲竄天如
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