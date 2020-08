影／黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷！橘色蕈菇雲衝天瞬間曝光　威力宛如廣島原爆

記者張靖榕/綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)4日下午6點驚傳爆炸事件,夷平港口大部分設施,爆炸波造成附近辦公大樓玻璃全碎,蕈菇狀的煙霧呈橘褐色衝天。當局表示,爆炸點疑為放置在港口的爆裂物,造成至少50死、2700傷;總理迪亞布(Hassan Diab)的夫人和女兒也受傷,他宣布5日為全國哀悼日。

▲黎巴嫩大爆炸。(圖/翻攝自推特/@bennyjohnson)

0620更新:最新死傷增加至78死、將近4000人受傷。衛生部長哈桑(Hamad Hasan)告訴路透社記者,「目前還有許多人失蹤中,人們都在問自己的摯愛家人在哪裡,而在晚上要進行搜索有所困難,因為現在都是斷電的狀態。」

綜合外電報導,爆炸幾乎影響整座貝魯特城,災難發生後的數小時內,救護車不斷進出載運傷者、遺體,軍方也出動直升機協助撲滅港口的火勢。黎巴嫩安全總局長伊布拉罕(Abbas Ibrahim)表示,引起爆炸的可能是先當局從一艘船隻上沒收,儲存在港口倉庫已一段時間的高爆裂物,目前尚未清楚確切物體為何,當地媒體指稱可能是硝酸鈉 ─ 一種白色固體粉末。

▲▼爆炸威力猛烈,瞬間傷及近3000人。(圖/路透)

目擊者指出在爆炸現場看到橘色的煙雲,而有毒的二氧化氮經常伴隨著含有硝酸鹽的爆裂物產生。貝魯特是一個歷經摧殘的城市,包括仍在糾纏的內戰、自殺炸彈,以及來自以色列的轟炸,現在正個國家還陷入經濟危機、2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情衝擊。

港口工作的哈吉(Charbel Haj)指出,一開始是像鞭炮一樣一連串小規模爆炸,後來才整個炸出,他被震倒在第,衣服還被爆炸波撕裂。另一名目擊者拉瑪丹(Marwan Ramadan)當時距離港口約500公尺,爆炸的威力立刻讓他撲倒在地上,「那是真實的恐怖秀,我打從內戰以來還沒看過像這樣的事情。」

▲▼港口及附近區域幾乎被疑為平地。(圖/路透)

貝魯特省長阿鮑德(Marwan Abboud)受訪時當場落淚,他說貝魯特是個受難的城市,這次的災難讓他想起二戰時期,在日本廣大和長崎爆炸的原子彈。以色列政府官員立刻澄清與此事「絕無關係」,由於未經授權和媒體連繫,該名官員透過匿名方式表示事情不是以色列幹的。以色列當局則尚未出面針對港口爆炸事件回應。

醫院由於疫情關係,病床容納額度已比平常緊繃,瞬間湧入將近3000人。總理迪亞布的妻女也在受傷名單中。

The person who took this video has died. #Beirut pic.twitter.com/TP2bSfgy2L

#Beirut explosion was caused by an estimated 2,750 tons of ammonium nitrate left unsecured for 6 years in a warehouse after it was confiscated by the authorities.

The explosion occurred while welding a warehouse opening to prevent theft. pic.twitter.com/MtHjCBYsN7