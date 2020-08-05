曾狂開300家日本人排爆！東京爆「珍奶店倒閉潮」　退燒原因曝光

▲「珍珠奶茶」為台灣之光，紅遍全球。（圖／pexels）



文／CTWANT

台灣的國民飲料「珍珠奶茶」先前在日本掀起旋風，各大專賣店如雨後春筍般不斷冒出，門市前也擠滿排隊人潮，可謂是盛況空前，不料如今卻驚傳倒閉潮。據悉，在東京指標性商圈之一的原宿，多家珍奶店接連吹熄燈號，原因除了和新冠肺炎疫情有關，也可能是同類型店家開得太多，種種跡象似乎顯示熱潮已退燒。

據了解，珍奶在日本正夯時，光是東京就有超過300家專賣店，大批年輕人為了喝上一杯珍奶，甘願排上6、7個小時，而「珍奶」一詞更獲選為日本十大流行語。不料短短1年過後，除了COMEBUY與蔦屋書店（Tsutaya）合作開設的「COMEBUYTEA」宣布永久歇業，50嵐的東京一號店也在5月熄燈。

《Daily新潮》報導，原宿表參道商店協會透露，不知是熱潮退燒還是疫情影響，表參道一帶的手搖飲店確實少了許多，有人認為是先前開了太多，導致部分業者被自然淘汰；東京商工調查資訊部部長原田三寬則說，由於珍奶成本低，很多人當初搭上熱潮轉投資，現在盛況不再，乾脆趁勢收掉副業。

除此之外，東京1杯原味珍珠奶茶要價約500日圓（約新台幣138元），已經足夠讓一般上班族中午飽餐一頓；至於年輕族群喜歡買來拍照用的花式飲品，單杯售價更高達約800日圓（約新台幣221元），雖然偶爾嘗鮮無傷大雅，但要經常購買恐怕會讓荷包縮水不少。

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