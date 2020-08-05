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聘金999元！霸氣男提親「不拿拉倒」惹網怒…背後真相藏洋蔥

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（示意圖／報系資料照）

▲霸氣男提親聘金999元！真相曝光。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

對於觀念較為傳統的家庭來說，籌備婚事必須遵從大小傳統禮節，有些長輩相當注重聘金數字，一旦金額喬不攏，恐讓雙方從親家變冤家。馬來西亞日前瘋傳一段影片，有名男子前往女方家提親時，霸氣表示聘金就是999元林吉特（約新台幣7000元），他還放話：「要拿就拿，不拿就算了！」

從這段短短15秒的影片可以看到，男子上門提親時態度強硬，他表明只會提供聘金999元，裡頭包含了餐費以及拜神費用，影片中可以聽到，女方家長對於男子提出的金額深感不滿，場面一陣喧鬧，男子絲毫沒有要讓步，他語氣堅定表示，就是這個數字，要拿就拿，不拿就算了。

影片曝光後，立刻引起一陣熱議，網友紛紛留言表示，「如果是我，應該不會給女兒嫁給他，除非女兒逼死求我」、「說錢傷感情，沒錢沒感情」、「大概是已經『先上車』了，現在是來『後補票』的吧？」、「丟盡男人的臉，不配當男人，相嫁給這種人抬不起頭來，怎麼會有女人看上他，是不是瞎了」。

不過影片並非事實全貌，準新娘事後有出面澄清，其實自己從小就因家暴問題，在16歲那年離開了原生家庭，在外自力更生多年，與親生父母可說是斷絕關係已久；直到結識了男友後，對方家庭一直對她照顧有加，就連早年的學費也都是婆家支付，反而是原生家庭從沒關心過自己。

準新娘表示，婚事從頭到尾都是由自己與男方籌備，999元聘金其實並不過份，這回是顧及父母面子上，回家通知結婚的消息，且只是儀式上移交聘禮，沒想到有心人士將影片斷章取義，刻意扭曲事實，嚴重影響到男方聲譽，也恐對夫婿的生意造成傷害，希望網友停止攻擊或轉發影片。

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