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網瘋傳員工包牌中15.9億威力彩　台新銀下午記者會可望說明白！

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▲▼ 台新金,台新銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台新銀行今天下午將舉行「生活金融生態圈記者會」，可望回應員工威力彩中獎傳聞。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩史上最高頭獎31.2億元送出，意外扯出銀行集資包牌疑雲，台新銀行今（5）日下午將舉行「生活金融生態圈記者會」，董事長吳東亮、總經理尚瑞強等多位高層出席，可望回應法金部門同仁威力彩中獎的相關傳聞。

威力彩7月27日晚間開出史上最高頭獎31.2億元，獎落台北市大安區「彩盈寶彩券商行」及南投縣竹山鎮「大運發商行」，每人可分15.6億元，其中北市得主是花5,600元包牌，除了對中頭獎外，同時也對中其他獎項，累計獎金高達15.9億元。

請繼續往下閱讀...

不過，高額頭獎送出後，意外扯出銀行集資疑雲，有一注頭獎得主落在台北市大安區，網路近期瘋傳台新銀行法金部門有10位員工集資包牌中獎，一度爆出集體離職的消息，但台新銀行則表示，針對網路各種傳聞純屬網友虛構，也沒有集體請辭的情況。

如今再度傳出買彩券的同事想獨吞彩金，以及台新銀行法金部門主管證實是該部門同事中獎等消息，再度引起大家關注好奇究竟是否屬實。

外界預期台新銀行今天下午14點30分將舉行「生活金融生態圈記者會」，董事長吳東亮、總經理尚瑞強、個人金融事業總處執行長周偉萱等多位高層出席，可望回應法金部門同仁威力彩中獎的傳聞。

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