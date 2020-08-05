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印度禁106款中國App！微博、百度也入列　消息：政府可能還會封殺

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▲▼百度傳6月採CDR回歸A股。（圖／路透社）

▲百度。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

中印在邊境爆發半世紀以來最嚴重的肢體衝突後，雙方關係不斷升溫。印度政府事後就以國安理由宣布禁用59款中國的App，現在又有消息人士透露，政府又再度封殺了47款App，包含百度和微博等。

據《印度時報》報導，印度政府祭出禁止使用百度搜索引擎和微博的消息，並知會了印度網路供應商對兩款App進行封鎖，消息人士更透露，政府還會考慮封殺更多中國的App。

事實上，先前就有知情人士透露，印度政府已把超過250個App納入特別監控清單，包括阿里巴巴旗下的App如「全球速賣通」（AliExpress）、小米類似抖音的Zili，及中國騰訊參與開發的知名遊戲「絕地求生」（PUBG）等，因這些App被懷疑危害國家安全和用戶隱私，可能也會遭印度政府禁用。

印度匿名官員7月28日也指出，「我們又禁止了47款來自中國的手機App，這項持續的行動凸顯政府對於數據隱私及安全性的嚴正態度。」

這名官員表示，「這項禁令是在週五發布。如同先前禁用的59款（中國App），這次47款App大多數也是基於同樣理由禁止，其中多款是先前被禁應用程式的輕量版或變化版。」

在連續兩波的禁行行動中，目前受到印度禁止的中國大陸App總數來到106款。Google Play 與Apple Stroe 為了配合印度當局的新政策，已經下架這47款App。

▲▼新浪微博熱搜榜增新時代 。（圖／CFP）

▲微博 。（圖／CFP）

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