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買生前契約、上網占卜34人中100萬！統一發票「千萬藏寶地圖」首度大公開

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▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

快下載！《ETtoday新聞雲》APP就可以掃描對統一發票中獎號碼。（圖／記者許力方攝）

記者許力方／台北報導

統一發票5、6月期中獎號碼7月25日已經開獎，1000萬元特別獎號碼「03016191」開出16張，有7人花不到100元就中大獎，其中電子發票對中4大獎項的得主也有92位，載具儲存雲端發票有34人，雲端發票專屬百萬元獎中，還有民眾是向龍巖分期付款購買生前契約幸運中獎。

財政部賦稅署4日公布統一發票5、6月中獎清冊，1000萬元特別獎號碼「03016191」開出16張，200萬元特獎「62474899」有19張，頭獎3組號碼分別為「33657726」、「06142620」、「66429962」，增開六獎1組為「790」。

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▲▼5、6月統一發票中獎。（圖／記者許力方製）

▲5、6月統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（圖／記者許力方製）

特別的是，5、6月期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎4大獎項中，有92位幸運得主，獎金合計超過1億7000萬元，92人有34位使用載具儲存雲端發票，4張是手機條碼、9張會員載具、3張信用卡、5張跨境店商電子郵件、6張電子票證、7張公用事業載具、2張捐贈碼，中獎清冊中，有民眾向龍巖分期付款購買生前契約，中獎百萬元，也有人上網使用占卜服務，也幸運中大獎。

特別獎中，有7張僅花不到100元就中1000萬元，消費金額最低僅10元，在屏東市統一超商頭前溪門市買1份《自由時報》報紙就中大獎，其次是在新北市板橋全家超商光復門市買1瓶20元飲料就中獎。也有人在桃園楊梅區的統一超商第786門市花60元買1瓶飲料、1樣食品中獎。

台北市北投區就有2名幸運兒花小錢中大獎，其中，有人花65元，在石牌路的OK超商第326門市買1瓶飲料、2樣食品中獎；另一張則是在北投路的「八方雲集」花88元買10個鍋貼、1碗湯品中獎。嘉義市東區也有人花70元在統一超商第49門市買2瓶飲料就中獎；以及新竹縣湖口鄉有一人花90元，在Coco都可茶飲買2瓶飲料拿1000萬元。

財政部也首度公開中獎地圖，顯示統一發票1000萬元特別獎9年來在全台中獎累計張數的分布圖，顯示最多寶藏的冠軍縣市就落在台北市，高達152張，第二名則是新北市140張，第三名為台中市83張，此外高雄市也有77張、桃園市62張、台南市53張，其餘縣市則皆低於30張。

財政部自100年1、2月期起統一發票開出1000萬特別獎至今，累計已經開出56期，開出千萬獎的張數累計725張，已經創造出530位千萬富翁。財政部統計，千萬大獎開出最多次數的地圖以及營業人家數如下：

■台北市大安區敦化南路，開出7次，3家營業人開出

主要是電信業設址在敦化南路上，所以光是電信業就開出過五張。

■新北市中和區中山路，開出6次，5家營業人開出

財政部表示，新北市中和區開出大獎的情況比較平均；不過在當地的環球購物中心就開出兩次大獎。

■台北市松山區南京東路，開出5次，5家營業人開出

這也是台北市易開出統一發票大獎的旺街

■台北市南港區三重路，開出5次

因yahoo設址於南港，歷來開出4次千萬大獎，應該是主因之一

■新北市板橋區的中山路，開出5次，5家營業人開出

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▼千萬發票中獎分布地圖首度公開。（圖／記者許力方製、財政部）

▲▼5、6月統一發票中獎。（圖／財政部、記者許力方製）

▲▼5、6月統一發票中獎。（圖／財政部、記者許力方製）

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