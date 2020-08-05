EIP讓你搭電梯不尬聊 遠雄米蘭公園主委讚樓宇智慧化

圖、文/亞太智慧樓宇發展協會提供



▲位於新北市新莊區的「遠雄米蘭公園」，附近有許多政府推動的大型建設，發展潛力指日可待。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

遠雄米蘭公園大廈社區主委洪坤木表示：「因為我本身是做建築的，對居住環境的建築、硬體設備相對要求比較高，當初花了很多心思做比較和篩選才選擇這個社區，再加上社區對於智慧化的需求，我們發現分眾傳媒的EIP功能，能推進社區完全無紙化智慧化，社區住戶也都非常滿意」

為了打造更完美的居住環境，智慧城市、智慧住宅是現在發展的趨勢，「遠雄米蘭公園」的電梯內也有安裝電梯資訊平台（Elevator Information Platform,簡稱EIP），洪坤木表示，「以往傳統公寓的社區公告單調且耗材，EIP在社區公告宣達的效果跟速度就很顯著，也謝謝給我們這個機會裝設，我們相當期待未來推出新的版本，就像iPhone一樣，一代接一代的進化。近年來政府相當重視智慧城市的打造．我們這個區域的發展潛力無可限量，我對這個社區也深具信心」。

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「遠雄米蘭公園」位於新莊副都心重劃區，鄰近環狀線、新莊線、機場捷運線三條捷運路線，四周圍繞公園綠地及多條寬闊的新闢道路，是新北市熱門的知名好宅。本身從事建設業的洪坤木指出，「我對房子的要求很高，花了很多心思做比較跟篩選，「遠雄米蘭公園」無論是交通、環境、結構安全及大樓格局全都符合我的需求」，也因位在重劃區，所以新建物較多且沒有那種老舊社區的感覺，地區的未來性、發展性很強。



▲社區主委洪坤木表示，「遠雄米蘭公園」是他心目中的首選，符合他的所有需求。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

洪坤木表示，「除了社區公告的效果很好，EIP上面提供的商品資訊相當多元化，

搭電梯回家的路上就可以購物了．不用等到家再開電視購物，這變成是一個快樂的購物行程，它的效益就產生了，我認為這就是我們在社區使用上的共榮利益。」



▲社區主委洪坤木指出，EIP透過多樣性的資訊提供，即時且生動的畫面讓住戶的感受性很強。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

對很多人來說，電梯空間是一個單調且乏味的密閉空間，甚至在等待電梯的時間都是一個很難熬的過程，EIP在社區大樓的電梯中提供了一個吸引目光的區塊。

有居民透露，EIP的公告資訊得以化解在電梯場域中與陌生人「共處一室」的尷尬情緒，甚至還能開啟共同話題、拉近鄰居關係，洪坤木也笑著說，「搞不好能夠因為EIP的關係，成就很多的佳偶也不一定。」







