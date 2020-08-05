永續投資ETF秒懂！　喜歡貼近大盤的選元大、愛中小型股選富邦、想領股利挑國泰

▲ESG已成為投資新選擇。（圖／《ETtoday》資料照）



記者陳心怡／台北報導

ESG（環境、社會、及公司治理）的永續投資概念，已然成為國際趨勢，尤其在疫情爆發後，全球社會經濟環境整個大改變，企業的ESG表現，皆面臨更嚴格的檢視。台灣自從去年元大投信發行元大台灣ESG永續ETF基金（00850）後，國泰投信也在上個月發行國泰永續高股息ETF基金（00878），再加上另外一檔富邦公司治理ETF基金（00692），光這3檔ETF規模就超過200億元。

ESG分別代表環境(Environmental)、社會(Social)、及公司治理(Governance)，換句話說ESG是衡量企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)的重要指標。

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ESG企業社會責任是指企業在創造利潤、對股東利益負責的同時，還要承擔對所有利害關係人的責任，以達成經濟繁榮、社會公益及環保永續之理念。

台灣目前上市的三檔ESG ETF，雖然都跟ESG相關，但著重點不同，在篩選個股上也不一樣。

富邦公司治理（00692）是先選出公司治理評鑑前20%的公司，再剔除每股淨值比低、流動性不佳的個股，最後再依稅後淨利和營收成長率篩選出前100名的公司。

元大台灣ESG永續（00850）則是依照ESG三大評鑑標準篩選，再以股東權益報酬率（ROE）排名，且每檔股票占比不能超過30%，納入的成分股沒有檔數限制。

國泰永續高股息（00878）是以MSCI ESG指數為基礎，約有80多家台股公司入選，進一步篩選高殖利率的30檔股票為成分股。

▲台股三檔ESG ETF比較。可點圖放大。（圖／記者陳心怡製表）

至於這三檔的前10大成分股，元大台灣ESG永續（00850）和富邦公司治理（00692）接近50%是半導體，國泰永續高股息（00878）持股則較為分散，占比最高的電腦及週邊設備占約30%。

▲三檔ESG ETF前十大成分股。可點圖放大。（圖／記者陳心怡製表）



這三檔的價格目前大約都落在20元上下，對於小資族而言相對容易入手，如果希望有接近大盤走勢的報酬，可以選擇元大台灣ESG永續（00850）；富邦公司治理（00692）則有較高比例的中小型持股，同時也較為分散；國泰永續高股息（00878）則適合喜歡穩健且領股息的投資人。