柴油車猛噴火星…點燃南加州「蘋果大火」　10500公頃燒毀！

▲南加州野火火光照亮夜空。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

一場野火在美國加州洛杉磯東方肆虐，吞噬乾燥灌木叢及樹木，數千人被迫撤離家園。調查人員今天表示，起火原因可能是某輛柴油車排出燃燒中的煙灰所致。

路透社報導，這場野火被稱為「蘋果大火」（ Apple Fire），7月31日在洛杉磯東方約120公里的南加州河濱郡（Riverside County）櫻桃谷（Cherry Valley）開始蔓延。消防人員說，目前野火已延燒超過1萬500公頃，截至今天僅控制住5%的火勢。

河濱郡消防局長暨加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）發言人艾雷拉（Fernando Herrera）表示，大火對2400間民宅構成立即性的威脅，促使當局在上週末強制疏散約7800名居民。

加州森林防火廳表示，目前有1戶住家及2棟建築被毀。

美國林務署（U.S. Forest Service）發言人克魯茲（David Cruz）告訴路透社，火災在今天以前，主要向東、向北擴散，侵襲聖伯納地諾國家森林（San Bernardino National Forest）的荒野，同時遠離人口密集區。但他說，所有疏散令依然有效。

加州森林防火廳及郡消防員發聲明表示，根據物證 以及許多目擊證人，這場大火的起因是「車輛故障，具體而言，是某輛柴油車的排氣系統釋出燃燒中的碳（所致）」。

►男女都愛用的神水，全台最低價