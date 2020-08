▲市場傳出,蘋果有意要收購TikTok。(圖/pixabay)

財經中心/綜合外電報導

多數外媒引述美國新聞網站Axios最新消息,內容指出,蘋果公司(Apple)對於收購「抖音國際版」(TikTok)具有極大興趣,不過尚未進行討論。

根據「9to5mac」報導,如果蘋果收購TikTok,這將是蘋果公司最大的一筆收購案,目前蘋果規模最大的收購項目是Beats交易,約30億美元。

不過,就在消息曝光沒多久,Axios網站編輯普里馬克(Dan Primack)趕緊在推特上澄清,蘋果發言人稱目前沒有討論是否要收購TikTok,也不感興趣。市場風向突然變得迂迴。

State of play: Apple spokesperson tells Axios that there are no discussions about buying TikTok and the company isn't interested.