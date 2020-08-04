東京用「傳真機」通報新冠數據！　測試中心終於能改用電腦了

▲東京地標東京鐵塔。（圖／記者李毓康攝）



記者王致凱／綜合報導

日本東京31個新冠病毒檢測站3日終於捨棄老式傳真機設備，改用電腦向東京都政府傳送檢測結果。官員表示，希望改用數位方式收集資料能夠強化調查效率，避免通報錯誤或延誤通報的情形發生。

根據《日本時報》（Japan Times）報導，日本厚生勞動省5月份啟用的「衛生中心及時訊息共享系統」（HER-SYS），自8月3日允許東京31個測試中心使用電腦將檢測結果發送給東京都政府。

在此之前，東京都仍靠傳真機傳送疫情資料，東京都福祉保健局人工彙整收到的資料後向公眾公布。東京都一名官員3日直言，「靠傳真機通訊可能使彙整和維護大量數據的工作變得困難。」官員同時擔憂，由於東京單日新增確診病例數為全國最多，更換到新系統可能增加基層新冠病毒檢測站的工作負擔。

過去用來統計新冠肺炎確診案例的表格，要求工作人員對每一案例填寫約20類不同項目資訊；報導指出，自4月份以來，東京都政府曾經多次修改已經向公眾公布的最新新冠病毒疫情數據。

新系統則的資訊欄則增加到279種不同類別，包括患者年齡、國籍、居住地、症狀、接觸地點等；儘管厚勞省並未強制要求填寫全部項目，但東京都官員擔心，工作人員必須選擇需要填寫的類別，仍會加重測試中心的負擔。

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