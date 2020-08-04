報稅首延後！國人6月刷卡額創近6年新低　玉山銀奪發卡王、刷卡王

▲據統計，受到疫情影響，6月刷卡金額達2,371億元，較去年同期減少911億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（4）日公布今（2020）年6月信用卡最新統計，受到疫情影響，6月刷卡金額達2,371億元，較去年同期減少911億元，主要是今年報稅期限延後，刷卡繳稅入帳效應也跟著遞延，一掃過去成長態勢，創近6年新低，其中玉山銀行以單月簽帳金額403億元、單月發卡量6.32萬張，奪下刷卡王、發卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年6月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,880萬張，總有效卡數約3,215萬張，其中當月簽帳金額約2,371億元，雖較上月增加224億元，但仍較去年同期大幅減少911億元。

請繼續往下閱讀...

銀行局官員表示，每年6月因報稅入帳推升刷卡金額，其中2019年6月刷卡金額3,232億元，創下歷史新高，但今年因疫情關係，繳稅期限從5月底延至6月底，因此繳稅遞延入帳效果應會在下月。

觀察各家銀行6月刷卡金額表現，玉山銀行單月簽帳金額403億元，連2個月奪下冠軍寶座，其次為國泰世華銀行（400億元），排名第三的是中信銀行（326億元），至於第四、第五名則為台新銀行（260億元）、台北富邦銀行（212億元）。

今年5月發卡王則由玉山銀行奪下冠軍寶座，一共發了6.32萬張，緊追在後的是中信銀行（6.31萬張）、國泰世華銀行（5.85萬張），至於第四、五名則是台北富邦銀行（5.51萬張）、台新銀行（5.18萬張）。

統計也指出，截至今年6月底止，有5家專營電支業者（街口支付、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數衝破900萬關卡，一舉來到903萬人，月成長4.39%，6月代收付實質交易款項金額45.7億元，月增6.53%，電子支付帳戶間款項移轉金額、收受儲值款項金額也年成長逾2倍。

從使用人數來看，街口支付以268.7萬人續居冠軍寶座，緊追在後的是LINE Pay Money（244.9萬人）、玉山銀行（118.8萬人）；至於收付交易部分，街口支付以18.3億元位居第一，而玉山銀行（11.8億元）、LINE Pay Money（11.4億元）則名列二、三。