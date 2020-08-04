群聯擬整合中國子公司、轉投資公司股權架構！提升競爭力　再將營運獲利回流台灣

▲群聯董事長潘健成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）4日宣布，集團旗下子公司Core Storage Electronics (Samoa) Limited董事會通過，擬整合集團子公司合肥兆芯電子、轉投資公司深圳宏芯宇電子股權架構，透過建立長期合作關係且運用雙方分別在技術及業務行銷等的營運優勢，發揮綜效以提升未來市場競爭力。

此次的股權架構整合，Core Storage Electronics (Samoa) Limited（群聯100%持股子公司）擬以合肥兆芯電子股權作價參與深圳宏芯宇電子的增資案，預計認購取得深圳宏芯宇電子增資發行之新股54,500仟股，並將轉讓約當24.59%的合肥兆芯電子股權予深圳宏芯宇電子作為出資款。

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群聯表示，股權整合後，將由深圳宏芯宇電子主導合肥兆芯電子的營運；而群聯透過持有合肥兆芯電子與深圳宏芯宇電子兩間轉投資公司的部分股權，強化中國布局，最終將營運獲利回流台灣，持續正循環加碼投資研發，維持市場技術領先地位。

群聯董事長潘健成表示，合肥兆芯電子與深圳宏芯宇電子自成立以來，分別協助群聯於中國的在地技術服務及產品銷售；然而，合肥兆芯電子因外資的身分，難以與中國本土企業公平競爭，在中國的業務擴展受阻，反觀深圳宏芯宇電子因具有內資企業的條件，成立不久即能立即展開業務推廣使營收表現立見。

因此，透過合肥兆芯及深圳宏芯宇的整合，群聯將能加速拓展中國客戶合作關係，打通市場任督二脈，提升群聯在中國銷售的市占率及獲利能力。

潘健成說明，中國市場的特殊經營環境，群聯必須加緊調整中國策略佈局以站穩腳步，因此，此次子公司與轉投資公司的股權整合，便是希望能強化群聯於中國的布局，鞏固群聯在中國市場的一席之地。更重要的是，將來中國布局的獲利，也將回流台灣，而群聯也將透過關鍵技術的掌握與持續研發，穩固群聯在產業的技術領先優勢。

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