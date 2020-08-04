金融海嘯以來首見虧損！　國銀海外分行踩雷6月虧5000萬

▲根據統計，今年前6月國銀稅前盈餘1,644.1億元，年減逾1成。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（4）日公布本國銀行獲利及逾期放款情形，受到疫情影響，今年上半年國銀獲利1,644.1億元，年減逾1成，其中海外分行6月單月虧損5,000萬元，扣除兆豐銀行遭美國裁罰案，為金融海嘯以來首見虧損。

根據金管會統計，截至今年6月，本國銀行放款總餘額為30兆8,281億元，較上月底增加2,004億元；逾期放款金額為769億元，較上月底增加20億元；逾期放款比率為0.25%，較上月底增加0.01個百分點。

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統計顯示，今年6月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為549.78%，較上月底563.14%，減少13.36個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。

另在獲利方面，今年上半年本國銀行稅前盈餘達1,644.1億元，較去年同期減少14.7%，其中國內總體分行達971.2億元，年減16.9%；國際金融分行（OBU）獲利為527.3億元，較去年同期增加1.7%；海外分行達117.3億元，較去年同期衰退46%；大陸分行達28.4億元，年增19.6%，顯現大陸分行、OBU獲利呈現成長外，其餘則呈現衰退態勢。

國銀今年前6月獲利1,644.1億元，年減14.7%，而6月單月獲利258億元，也較去年同期減少19.2%，銀行局官員分析，主要是有2大因素影響，一是上半年受到疫情影響，二是國內外市場劇烈變動，導致獲利較以往相對遜色。

今年以來，海外分行獲利雖有獲利，但獲利皆較去年同期減少，6月更是虧損5,000萬元，銀行局官員表示，今年受到疫情影響，部分海外公司營運出現周轉困難，造成逾放增加，銀行也會增提呆帳準備。

銀行局官員也提及，有幾家海外分行6月增提呆帳準備費用，以及授信戶出現財務狀況，其中增加金額最大的是中信銀行新加坡分行興隆踩雷案，因此提存金額較大，其他銀行也有增提呆帳準備。

觀察過去海外分行單月虧損情況，上次海外分行出現虧損是在2016年8月，當時兆豐銀行遭美國裁罰1.8億美元，使得單月虧損37.4億元，但撇開裁罰案來看，則是2009年12月單月虧損27.4億元。