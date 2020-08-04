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陸大量傾銷菸盒內鋁箔紙材料　經濟部、關務署展開調查

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▲▼菸稅,菸捐,長照法修正案,長照（圖／記者張一中攝）

▲業者日前向政府申請，菸盒內鋁箔紙材料有傾銷的疑慮（圖／記者張一中攝）

記者吳靜君／台北報導

中鋼鋁業日前向財政部關務署申請對中國大陸產製進口「特定鋁箔」課徵反傾銷稅暨反傾銷稅調查；關務署今（4）日公告，即日起與經濟部展開調查，後續經過產損初步認定、關務署稅率審議小組初判、終判、最後產損認定，再做出最後的決定。

業者自行調查　中國大陸出口與韓國出口價格差異大

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根據關務署公告，涉案的「特定鋁箔」鋁純度在99.9%材料但是超過99.3%，厚度低於0.007公厘、但高於或等於0.005公厘、經軋製但未進一步加工、未表面處理、無襯、單面光等。用途多是用在包裝用的鋁箔，像是民生用包裝材料，該鋁箔用途非常廣泛像是菸盒褙紙與金箔銀紙、藥品包裝的鋁箔紙都在內。

中鋼鋁業表示，從2016年開始自中國大陸進口的特定進口量開始暴增，大陸市占率快速攀升，幾乎吞噬國內的市占率，國內不敵慎面臨退出市場的危機；根據中鋼鋁業調查，從台灣與中國大陸海關出口資料顯示，中國出口的特定鋁箔每公噸價格3000到3300美元；但是韓國出口到美國每公噸是4100美元到4700美元，顯然中國大陸特定鋁箔價格差異較大，業者建議應以傾銷差率大約是39.98%或42.53%的標準，課徵反傾銷稅。

▲處方箋上蓋有「藥物不可替代」字樣，即使有同成分、同劑型、同含量的別廠牌藥品也不可替代使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「特定鋁箔」原料也會運用在藥品包裝上（圖／記者林悅翻攝、藥品示意圖）

傾銷調查到最終判定　大約要一年的時間

調查程序為先由經濟部調查產業損害，若認定有損害事實，則交由關務署蒐集到的書面資料、統計數據進行初步的傾銷事實認定，為「初判」；並且在最終判定「終判」出爐前決定是否先課反傾銷稅，中間最短110天、最長165天；換算下來也要到11月下旬或者明年1月中旬完成初判。

其次最終認定階段，關務署也會對涉案業者進行實地查核，如檢視財務報表、帳簿作出終判，正式課徵反傾銷稅，大約也要一年的時間。

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